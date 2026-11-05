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    VIDEO: 5 „traficanţi de vise” din Brăila închişi la Galaţi

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VIDEO: 5 „traficanţi de vise” din Brăila închişi la Galaţi

Maria ROMANIŢĂEveniment05.11.2026

VIDEO: 5 „traficanţi de vise” din Brăila închişi la Galaţi

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigaţii Criminale au pus în aplicare, la data de 4 noiembrie 2026, cinci mandate de executare a pedepsei închisorii, emise de Tribunalul Brăila.

Mandatele au fost emise pe numele:

  • unui tânăr de 21 de ani, condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în fomă continuată;
  • unui tânăr de 21 de ani, condamnat la 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în fomă continuată;
  • unui tânăr de 25 de ani, condamnat la o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată;
  • unui tânăr de 20 de ani, condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în fomă continuată;
  • unui tânăr de 23 de ani, condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în fomă continuată.

Poliţiştii au încarcerat persoanele în cauză, în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi.

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