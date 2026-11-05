VIDEO: 5 „traficanţi de vise” din Brăila închişi la Galaţi

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigaţii Criminale au pus în aplicare, la data de 4 noiembrie 2026, cinci mandate de executare a pedepsei închisorii, emise de Tribunalul Brăila.
Mandatele au fost emise pe numele:
unui tânăr de 21 de ani, condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în fomă continuată;
unui tânăr de 21 de ani, condamnat la 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în fomă continuată;
unui tânăr de 25 de ani, condamnat la o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată;
unui tânăr de 20 de ani, condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în fomă continuată;
unui tânăr de 23 de ani, condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în fomă continuată.
Poliţiştii au încarcerat persoanele în cauză, în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi.