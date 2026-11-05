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    Haine contrafăcute, în valoare de 35.000 de lei, descoperite şi confiscate în urma unor percheziţii, la Galaţi

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Haine contrafăcute, în valoare de 35.000 de lei, descoperite şi confiscate în urma unor percheziţii, la Galaţi

Ioana TanaseEveniment05.11.2026

Haine contrafăcute, în valoare de 35.000 de lei, descoperite şi confiscate în urma unor percheziţii, la Galaţi

Articole vestimentare contrafăcute, evaluate la aproximativ 35.000 de lei, au fost descoperite de poliţişti în urma a două percheziţii desfăşurate în municipiul Galaţi. Bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Percheziţiile au avut loc pe 4 noiembrie şi au fost efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.

Anchetatorii investighează o posibilă infracţiune privind punerea în circulaţie a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, pentru produse identice sau asemănătoare. Mai exact, este vorba despre comercializarea unor produse care folosesc fără drept numele sau însemnele unor mărci protejate, astfel încât să poată fi confundate cu articolele originale. Hainele descoperite au fost ridicate în vederea indisponibilizării şi a continuării cercetărilor.

Acţiunea face parte din operaţiunea naţională JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române.

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