Poliţiştii au făcut trei percheziţii la o autoritate portuară din Galaţi, într-un dosar penal de furt calificat. În urma verificărilor, au descoperit aproximativ 120 de litri de combustibil, dar şi alte bunuri care ar putea avea legătură cu faptele cercetate. Acţiunea a avut loc pe 3 noiembrie, în cadrul operaţiunii JUPITER, desfăşurată la nivel naţional sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Percheziţiile au fost efectuate de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi, cu sprijinul colegilor de la Biroul de Investigaţii Fraude şi Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Galaţi. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat aproximativ 120 de litri de combustibil şi alte mijloace de probă, care urmează să fie analizate pentru stabilirea provenienţei.

Totodată, poliţiştii au pus în executare un mandat de aducere pe numele unui bărbat de 49 de ani, din municipiul Galaţi, angajat al autorităţii portuare. Cercetările continuă pentru a se stabili cum s-ar fi produs furtul şi de unde provine combustibilul descoperit. Deocamdată, poliţiştii nu au comunicat dacă în cauză au fost dispuse şi alte măsuri faţă de persoanele implicate.