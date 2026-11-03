Investiţia SUA în Intel pierde peste 11 miliarde de dolari după cea mai gravă prăbuşire bursieră a companiei din ultimii 52 de ani

Investiţia de 8,9 miliarde de dolari realizată de administraţia Donald Trump în Intel, în august 2025, părea să se transforme într-un succes financiar pentru statul american. Susţinute de entuziasmul investitorilor faţă de inteligenţa artificială, acţiunile producătorului de procesoare au crescut considerabil, iar valoarea participaţiei deţinute de guvernul SUA s-a apropiat de 40 de miliarde de dolari. Evoluţia pozitivă a fost însă întreruptă brusc la sfârşitul săptămânii trecute, când titlurile companiei au înregistrat cea mai slabă şedinţă bursieră din 1974 până în prezent.

Prăbuşirea de aproape 30% într-o singură zi a redus valoarea participaţiei guvernului american la mai puţin de 30 de miliarde de dolari. Astfel, peste 11 miliarde de dolari din valoarea de piaţă a investiţiei s-au evaporat într-un interval foarte scurt, demonstrând cât de expuse pot fi participaţiile publice la volatilitatea pieţelor financiare, în special într-un sector precum cel al semiconductorilor, unde aşteptările investitorilor se pot schimba rapid.

Cum a ajuns guvernul SUA să deţină aproape 10% din Intel



În august 2025, administraţia Trump a anunţat o investiţie de 8,9 miliarde de dolari în Intel, parte a unui program mai amplu, evaluat la aproximativ 100 de miliarde de dolari, destinat consolidării producţiei de semiconductori pe teritoriul Statelor Unite, potrivit publicaţiei Futurism.

În urma tranzacţiei, statul american a obţinut o participaţie de 9,9% în companie. Investiţia urmărea susţinerea unui producător considerat strategic pentru industria americană de semiconductori, într-un moment în care cererea pentru procesoare şi cipuri utilizate în infrastructura de inteligenţă artificială era în creştere.

Ulterior, aprecierea acţiunilor Intel a transformat participaţia guvernului într-un activ cu o valoare de câteva ori mai mare decât suma investită iniţial. În şedinţa de joi, titlurile companiei au depăşit 92 de dolari, iar valoarea pachetului de acţiuni deţinut de stat s-a apropiat de 40 de miliarde de dolari.

Tendinţa s-a inversat însă vineri, când acţiunile au coborât la puţin peste 60 de dolari. În consecinţă, valoarea participaţiei guvernamentale a scăzut sub 30 de miliarde de dolari, situându-se mult sub nivelul sugerat de imaginea generată cu inteligenţă artificială şi distribuită de Donald Trump în septembrie, în care acţiunile Intel erau evaluate la 95 de dolari.

Ce a provocat prăbuşirea acţiunilor Intel



Declinul puternic a venit după ce Intel a publicat o prognoză privind veniturile din trimestrul al patrulea, care s-a situat sub aşteptările analiştilor de pe Wall Street. Deşi rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea au depăşit estimările pieţei, perspectivele pentru următoarele luni au dezamăgit investitorii.

Reacţia a fost pe măsură: capitalizarea bursieră a companiei s-a diminuat cu aproximativ 150 de miliarde de dolari.

Printre problemele care afectează perspectivele Intel se numără dificultăţile de pe piaţa calculatoarelor personale, unde costurile componentelor au crescut, inclusiv pe fondul cererii ridicate generate de industria AI. Scumpirea echipamentelor poate afecta apetitul consumatorilor pentru achiziţia de PC-uri, punând presiune suplimentară asupra producătorilor.

În acelaşi timp, Intel se confruntă cu probleme de producţie şi aprovizionare, care îi limitează capacitatea de a răspunde cererii din anumite segmente ale pieţei.

Până la corecţia de vineri, acţiunile companiei acumulaseră o creştere de aproximativ 150% de la începutul anului. O bună parte din această apreciere fusese alimentată de interesul investitorilor pentru infrastructura de inteligenţă artificială şi de speranţele privind redresarea producătorului american.

Intel trebuie să îşi consolideze poziţia pe piaţa procesoarelor pentru servere



Compania traversează o perioadă de transformare, în care trebuie să îşi adapteze strategia la schimbările din industria semiconductorilor. Piaţa calculatoarelor personale nu mai oferă aceleaşi perspective de creştere ca în trecut, în timp ce segmentul procesoarelor pentru servere capătă o importanţă tot mai mare.

Aceste procesoare sunt utilizate în centrele de date care susţin serviciile de inteligenţă artificială, iar extinderea infrastructurii AI creează oportunităţi importante pentru producătorii de cipuri.

Pentru Intel, valorificarea acestei cereri nu este însă garantată. Problemele legate de capacitatea de producţie şi aprovizionare, alături de concurenţa puternică din industria procesoarelor pentru servere, reprezintă obstacole importante. Chiar dacă investiţiile în centre de date şi AI continuă să crească, acest lucru nu înseamnă automat că Intel va obţine o cotă proporţională din noile comenzi.

Volatilitatea recentă nu s-a limitat la producătorul american de procesoare. Alphabet, compania-mamă a Google, a înregistrat la rândul său pierderi importante de capitalizare bursieră în aceeaşi perioadă.

Evoluţiile reflectă prudenţa tot mai mare a investitorilor faţă de cheltuielile uriaşe ale companiilor tehnologice pentru infrastructura AI. Pieţele încearcă să evalueze dacă sumele alocate centrelor de date, procesoarelor şi acceleratoarelor AI vor genera venituri suficiente pentru a justifica investiţiile, iar această reevaluare poate produce fluctuaţii semnificative ale cotaţiilor bursiere.