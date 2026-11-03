YouTube schimbă strategia împotriva canalelor care inundă platforma cu videoclipuri generate de AI

Chiar când te bucurai la vederea notificării care îţi confirma că toate eforturile depuse pentru a raporta un canal YouTube, responsabil pentru distribuirea în ritm industrial a unor clipuri de calitate îndoielnică, generate cu ajutorul inteligenţei artificiale, nu au fost în zadar, Google vine să-ţi tempereze entuziasmul.

Potrivit unor informaţii apărute în mediul online, nu direct de la Google, anumite canale YouTube care, în mod normal, ar fi trebuit să fie închise au rămas active, însă fără niciun videoclip disponibil. Motivul? YouTube pare să le acorde o perioadă de observaţie, pentru a vedea ce intenţionează să publice în continuare administratorii acestora.

Strategia este relativ simplă: dacă în spatele unui canal se află o operaţiune de tip AI-Slop, desfăşurată la scară industrială, administratorii probabil că nici nu vor observa că se află sub supraveghere. Vor continua să folosească respectivul canal şi să publice acelaşi tip de conţinut ca până acum, oferind astfel platformei noi motive pentru a interveni.

În schimb, dacă este vorba despre un creator YouTube autentic, care doar a exagerat cu integrarea materialelor generate de AI în videoclipurile sale obişnuite, această perioadă de graţie i-ar putea oferi ocazia să-şi revizuiască strategia şi să acorde mai multă atenţie calităţii conţinutului publicat.

Un indiciu că un canal se află într-o asemenea situaţie ar putea fi dispariţia bruscă a tuturor videoclipurilor publicate anterior. Conţinutul problematic este eliminat pentru a opri practicile care au atras sancţiunile, însă canalul rămâne accesibil.

De altfel, YouTube a confirmat că testează o nouă abordare pentru creatorii care riscă închiderea imediată a canalului din cauza anumitor încălcări ale politicilor împotriva spamului:

„Testăm o nouă opţiune pentru creatorii care se confruntă cu închiderea imediată a canalului din cauza anumitor încălcări ale politicii privind spam-ul. În loc de închiderea imediată a canalului, canalele eligibile vor avea acum posibilitatea de a se autocorecta, edita sau elimina conţinutul care încalcă regulile.”

Până acum, creatorii care încălcau flagrant sau în mod repetat politicile YouTube privind spamul riscau închiderea definitivă a canalului. Practic, dacă încercai să accesezi pagina acestuia, erai întâmpinat de un mesaj de eroare care indica faptul că respectivul canal nu mai există.

Noua abordare schimbă însă lucrurile. În locul dispariţiei definitive, un canal sancţionat ar putea rămâne online, dar fără videoclipuri, oferindu-i administratorului posibilitatea de a-şi corecta comportamentul şi de a reveni ulterior la activitatea obişnuită.

Cu alte cuvinte, YouTube pare să prefere, cel puţin în anumite cazuri, să ofere creatorilor o ultimă şansă înainte de a recurge la măsura extremă a închiderii definitive a canalului.