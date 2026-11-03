Accident în bariera Traian din Galaţi. Un pieton a ajuns la spital

Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost rănit, marţi, 3 noiembrie, într-un accident rutier produs la intersecţia străzilor Traian şi Tunelului din municipiul Galaţi. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, accidentul a fost sesizat printr-un apel la 112, iar poliţiştii Biroului Rutier s-au deplasat la faţa locului pentru cercetări.

Din primele verificări a reieşit că un bărbat de 41 de ani, cetăţean ucrainean, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, circula pe strada Tunelului. La intersecţia cu strada Traian, prevăzută cu sens giratoriu, acesta ar fi acroşat un bărbat de 63 de ani, din Galaţi, care traversa strada Tunelului. Şoferul a fost testat pentru consumul de alcool şi substanţe psihoactive, rezultatele fiind negative. În cazul pietonului, etilotestul a indicat o valoare de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul şi cine se face vinovat.