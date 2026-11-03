Iulian Stanciu vinde Flanco către grupul grec PPC, proprietarul fostelor operaţiuni Enel din România. Tranzacţia este evaluată la 35 de milioane de euro

Una dintre cele mai importante tranzacţii de pe piaţa românească de retail din acest an a fost anunţată oficial. Omul de afaceri Iulian Stanciu vinde Flanco către Kotsovolos, retailer controlat de grupul grec PPC, companie care deţine în România şi fostele operaţiuni locale ale Enel. Flanco nu va dispărea însă de pe piaţă. Dimpotrivă, noul proprietar intenţionează să extindă reţeaua de magazine şi să transforme retailerul într-un canal de distribuţie pentru o gamă mult mai largă de produse şi servicii.

Flanco, evaluat la 35 de milioane de euro

Kotsovolos, subsidiară deţinută integral de grupul PPC, a semnat acordul pentru achiziţia integrală a companiei Flanco Retail. În prezent, Iulian Stanciu deţine 98% din acţiunile retailerului, în timp ce restul de 2% îi aparţine lui Dragoş Sîrbu.

Valoarea de întreprindere (Enterprise Value) stabilită pentru tranzacţie este de 35 de milioane de euro.

Pentru Iulian Stanciu, vânzarea Flanco reprezintă încă un moment important în retragerea sa din unele dintre cele mai cunoscute afaceri româneşti din domeniul comerţului cu electronice şi electrocasnice. Tranzacţia vine după ce omul de afaceri şi-a vândut, în 2026, şi ultimele participaţii la eMAG, părăsind compania pe care a condus-o timp de 17 ani.

Noul proprietar nu este însă un necunoscut pe piaţa românească. Grupul grec PPC şi-a consolidat puternic prezenţa în România în 2023, când a preluat operaţiunile locale ale Enel, devenind unul dintre principalii jucători din sectorul energetic.

Ce se întâmplă cu magazinele Flanco după preluare

Pentru clienţi, vestea nu înseamnă dispariţia magazinelor Flanco sau înlocuirea imediată a brandului. PPC a transmis că intenţionează să continue şi să dezvolte activitatea retailerului, folosind infrastructura existentă pentru extinderea propriilor servicii.

Kotsovolos preia astfel o reţea de aproximativ 150 de magazine, răspândite în peste 100 de oraşe din România, cu o suprafaţă comercială totală de aproape 60.000 de metri pătraţi.

Flanco are peste 1.200 de angajaţi şi atrage anual mai mult de 14 milioane de vizite din partea clienţilor.

Reţeaua fizică de magazine reprezintă unul dintre principalele atuuri ale achiziţiei. Potrivit PPC, aproximativ 70% din vânzările pieţei româneşti de electronice şi electrocasnice sunt realizate în continuare prin magazine fizice, iar Flanco are o acoperire care ajunge la peste 55% dintre gospodăriile din România.

Flanco ar putea deveni şi un canal de vânzare pentru soluţii energetice

Cea mai interesantă schimbare pentru consumatori ar putea veni din diversificarea produselor şi serviciilor disponibile în magazine. Flanco nu ar urma să se limiteze la comercializarea televizoarelor, telefoanelor, laptopurilor şi electrocasnicelor, ci ar putea deveni şi un punct de acces către soluţii energetice pentru locuinţe.

PPC România intenţionează să utilizeze reţeaua retailerului pentru promovarea şi distribuţia unor produse precum:

Sisteme fotovoltaice pentru locuinţe.

Pompe de căldură.

Staţii de încărcare pentru automobile electrice.

Soluţii inteligente pentru gestionarea şi eficientizarea consumului de energie.

Servicii de asistenţă şi suport tehnic la domiciliu.

Grupul ia în calcul inclusiv dezvoltarea unor pachete integrate, care să combine comercializarea echipamentelor cu serviciile din domeniul energiei.

Modelul nu este unul complet nou pentru PPC. Grupul a dezvoltat deja o strategie similară în Grecia, după achiziţionarea retailerului Kotsovolos, iar acum intenţionează să reproducă această abordare şi pe piaţa românească.

De ce cumpără un grup energetic un retailer de electronice şi electrocasnice?

La prima vedere, achiziţia unui lanţ de magazine de electronice de către o companie din sectorul energetic poate părea neobişnuită. Strategia PPC devine însă mai uşor de înţeles dacă privim direcţia în care evoluează piaţa energetică.

Grupul încearcă să construiască o relaţie comercială directă cu consumatorii, care să nu se limiteze la furnizarea energiei electrice. Prin intermediul reţelei de retail, PPC poate ajunge mai uşor la clienţii interesaţi de tehnologii pentru locuinţe moderne, de la panouri fotovoltaice şi pompe de căldură până la sisteme inteligente de administrare a energiei.

În 2024, PPC a cumpărat Kotsovolos în Grecia, într-o tranzacţie evaluată la 200 de milioane de euro Enterprise Value. Retailerul a devenit astfel o componentă importantă a strategiei prin care grupul urmăreşte să ofere mai multe categorii de produse şi servicii aceleiaşi baze de clienţi.

Acum, modelul este pregătit pentru extindere în România, o piaţă de electronice şi electrocasnice pe care PPC o estimează la aproximativ 3,6 miliarde de euro.

Când va fi finalizată tranzacţia

Deşi acordul de achiziţie a fost semnat, Flanco nu a trecut încă definitiv în proprietatea Kotsovolos. Finalizarea tranzacţiei depinde de obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor de reglementare şi de îndeplinirea tuturor condiţiilor contractuale.

Potrivit calendarului anunţat, transferul proprietăţii este estimat să aibă loc până la sfârşitul anului 2026.

Un alt detaliu important este că Kotsovolos va finanţa integral achiziţia din fonduri proprii, fără să recurgă la credite pentru această tranzacţie.

Dacă toate condiţiile vor fi îndeplinite, Flanco va deveni parte a unui grup regional cu o prezenţă importantă în sectorul energetic şi în retail. Cele 150 de magazine ar putea căpăta astfel un rol mult mai amplu decât cel al unui lanţ tradiţional de electronice şi electrocasnice, devenind şi puncte de vânzare pentru tehnologii şi servicii destinate locuinţelor electrificate şi eficiente energetic.