Vecini, aplicaţia care vrea să-i apropie pe gălăţeni. Ajutorul dintre vecini, afacerile şi ştirile locale, într-un singur loc

Gălăţenii vor avea în curând la dispoziţie o nouă aplicaţie construită în jurul vieţii de zi cu zi din oraş. Aplicaţia „Vecini” îşi propune să aducă într-un singur loc discuţiile dintre locatari, anunţurile din cartier, afacerile locale, ştirile şi Bazarul comunităţii. Platforma este în prezent în etapa de pregătire, iar lansarea este planificată pentru 30 noiembrie 2026. Până atunci, gălăţenii se pot preînregistra pe site-ul https://vecini.me, pentru a face parte din comunitate încă de la început.

Cum afli dacă cineva din apropiere recomandă un instalator bun, dacă s-a găsit un obiect pierdut sau dacă există un anunţ important pentru cartierul tău? De multe ori, răspunsurile se găsesc în grupuri de pe reţelele sociale, în conversaţii între vecini sau după mai multe întrebări puse în stânga şi în dreapta.

Aplicaţia Vecini, dezvoltată pentru Galaţi de fondatorul său, Liviu Tofan, îşi propune să adune astfel de informaţii într-un singur spaţiu digital, în care oamenii să poată comunica mai uşor şi să descopere ce se întâmplă în apropierea lor.

Ce vei putea găsi în aplicaţia Vecini

Aplicaţia va include şi Bazar, un spaţiu dedicat comunităţii, unde gălăţenii vor putea publica anunţuri pentru a vinde, cumpăra sau schimba produse. De la obiecte de care nu mai au nevoie până la lucruri pe care le caută în apropiere, Bazarul îşi propune să încurajeze reutilizarea şi schimburile dintre oameni din acelaşi cartier şi din întregul oraş.

Structura aplicaţiei este organizată în jurul vieţii de cartier. Utilizatorii vor putea avea acces la un flux local, o secţiune dedicată propriului cartier, anunţuri locale şi informaţii despre afacerile din oraş. Vor exista şi funcţii de căutare, mesagerie şi notificări, precum şi pagini dedicate afacerilor locale. Ideea este ca oamenii să aibă mai uşor acces la informaţii care îi privesc direct.

De la o recomandare pentru un serviciu din apropiere până la un anunţ care interesează locatarii unui bloc sau ai unei străzi, aplicaţia îşi propune să creeze o legătură între informaţie şi comunitatea căreia îi este destinată.

Oportunităţi noi pentru afacerile locale

Vecini nu este gândită doar pentru locuitorii oraşului, ci şi pentru micile afaceri şi profesioniştii locali. Un instalator, un electrician, un frizer, un magazin de cartier sau oricine oferă un serviciu vor putea avea propria pagină, în cartier, unde să îşi prezinte serviciile şi produsele, să publice noutăţi şi oferte şi să îşi construiască o comunitate de urmăritori.

Fiecare afacere va putea descărca un poster personalizat, cu propriul cod QR unic, pe care îl va putea afişa în sediu, magazin sau alt punct de lucru. Clienţii şi vizitatorii vor putea scana codul pentru a ajunge direct la pagina afacerii de pe Vecini, unde o vor putea urmări. În acest fel, afacerile îşi vor putea face mai uşor cunoscute serviciile şi produsele şi îşi vor putea creşte comunitatea de urmăritori locali.

Pentru o mică afacere, nu este vorba doar despre o reclamă de moment, ci despre posibilitatea de a construi o legătură permanentă cu oamenii din comunitate.

Ştirile din Galaţi, mai aproape de utilizatori

Unul dintre elementele pregătite pentru aplicaţie este secţiunea „Noutăţi din Galaţi”, în care titlurile celor mai recente ştiri locale vor putea fi descoperite sub forma unui flux care se derulează în aplicaţie. Monitorul de Galaţi este deja prezent în această secţiune cu cele mai importante ştiri.

Pentru utilizatori, o asemenea integrare poate însemna acces mai rapid la subiectele importante din oraş, direct din aplicaţia pe care o folosesc pentru informaţii şi discuţii de cartier.

Un ghid pentru discuţii civilizate între vecini

Comunicarea dintre oameni poate fi utilă, dar numai dacă există şi reguli de bun-simţ. Vecini are un ghid al comunităţii care îi încurajează pe utilizatori să ofere ajutor, să pună întrebări şi să facă recomandări cu responsabilitate.

Documentul pune accent pe protejarea vieţii private: datele personale, numerele de telefon, adresele şi fotografiile altor persoane nu ar trebui publicate fără permisiune.

În plus, alertele privind siguranţa trebuie să fie precise, iar informaţiile neverificate şi presupunerile despre alte persoane trebuie evitate. Ghidul recomandă şi raportarea mesajelor nepotrivite, în locul amplificării conflictelor prin atacuri sau ameninţări.

Sunt reguli importante pentru orice platformă în care oamenii discută despre locurile în care trăiesc şi despre persoanele pe care le întâlnesc zi de zi.

Vecini se pregăteşte de lansare pe 30 noiembrie

Pentru un oraş în care se întâmplă zilnic lucruri care îi privesc direct pe locuitori, o astfel de iniţiativă îşi propune să deschidă un nou canal de comunicare locală.

Până la lansarea planificată pentru 30 noiembrie, gălăţenii sunt invitaţi să se preînregistreze şi să devină parte din comunitatea Vecini. Cu cât mai mulţi gălăţeni se alătură înainte de lansare, cu atât mai puternică poate deveni comunitatea încă din prima zi.