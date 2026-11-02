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    Imobiliare

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Imobiliare

Monitorul de GalatiImobiliare02.11.2026

Mica publicitate, arhiva Monitorul de Galati

Vând imobil în Galați, suprafață teren 1030 mp, posibilități mari extindere, zonă cu potențial ridicat pentru investiție. Telefon 0733-080.783 (235)

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