Imobiliare

Monitorul de GalatiImobiliare02.11.2026
Vând imobil în Galați, suprafață teren 1030 mp, posibilități mari extindere, zonă cu potențial ridicat pentru investiție. Telefon 0733-080.783 (235)
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