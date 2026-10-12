Cumparari imobiliare

Monitorul de GalatiImobiliare12.10.2026
3 Votes: 2 Upvotes, 1 Downvotes (1 Points)
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Imobiliare12.10.2026
Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?
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