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    Cumparari imobiliare

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Cumparari imobiliare

Monitorul de GalatiImobiliare12.10.2026

  • Persoană fizică cumpăr apartament 2 camere în ICFrimu, parter / etaj 1 / maxim etaj 2, fără agenții, banul jos, 60K. Telefon 0751-797.440 (232)
  • Cumpăr apartament 2 camere, parter sau etaj 1. Telefon 0748-506.019 (235)
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