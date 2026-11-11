TSMC pregătește investiții de un miliard de dolari în OpenAI și Anthropic. Gigantul semiconductorilor vrea o felie din afacerea AI

Competiția pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale atrage investiții tot mai mari, iar unul dintre cei mai importanți producători de semiconductori din lume face o mișcare strategică de amploare. TSMC, compania taiwaneză care fabrică procesoare pentru Nvidia, Apple și numeroși alți giganți tehnologici, intenționează să investească până la un miliard de dolari în OpenAI și Anthropic, două dintre cele mai importante companii din industria AI.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, consiliul de administrație al Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a aprobat marți, 10 noiembrie 2026, două investiții separate, fiecare cu o valoare maximă de 500 de milioane de dolari.

Decizia vine într-un moment în care industria inteligenței artificiale atrage capital la o scară fără precedent, dar generează și întrebări privind sustenabilitatea cheltuielilor uriașe pentru centre de date și infrastructură de calcul. Prin această mișcare, TSMC demonstrează că nu intenționează doar să profite de comenzile tot mai mari pentru procesoare AI, ci vrea să participe financiar și la succesul companiilor care dezvoltă aceste tehnologii.

TSMC investește câte 500 de milioane de dolari în OpenAI și Anthropic

Planul aprobat de conducerea companiei taiwaneze prevede achiziționarea de acțiuni Anthropic în valoare de până la 500 de milioane de dolari, la prețul stabilit pentru oferta publică inițială a dezvoltatorului Claude.

O sumă similară, de maximum 500 de milioane de dolari, va fi direcționată către OpenAI, compania din spatele ChatGPT, prin achiziționarea de acțiuni preferențiale.

Investițiile reprezintă o schimbare importantă de strategie pentru TSMC. Până acum, producătorul taiwanez a beneficiat în principal indirect de expansiunea industriei AI, fabricând procesoarele și acceleratoarele utilizate în centrele de date. Prin noile participații, compania urmărește să obțină câștiguri și din evoluția financiară a dezvoltatorilor de inteligență artificială.

Interesant este că TSMC a ales să investească simultan în OpenAI și Anthropic, două companii aflate într-o competiție directă pentru dezvoltarea celor mai performante modele AI, atragerea clienților și extinderea infrastructurii proprii.

În loc să parieze exclusiv pe un singur câștigător al acestei competiții, producătorul taiwanez își diversifică investițiile și își creează oportunitatea de a beneficia de succesul ambelor companii.

Anthropic pregătește o listare bursieră de proporții istorice

Investiția TSMC în Anthropic vine într-un moment important pentru compania care dezvoltă asistentul AI Claude.

Conform informațiilor Reuters, Anthropic a stabilit un interval orientativ de preț de 70-78 de dolari pentru fiecare acțiune în cadrul ofertei publice inițiale (IPO).

La această evaluare, compania ar putea ajunge la o capitalizare de aproximativ 1.400 de miliarde de dolari, ceea ce ar transforma listarea într-una dintre cele mai mari operațiuni de acest tip din istoria piețelor financiare.

Anthropic și o parte dintre acționarii existenți urmăresc să atragă până la 64,4 miliarde de dolari prin vânzarea a aproximativ 825 de milioane de acțiuni.

În paralel, dezvoltatorul Claude pregătește și o rundă separată de finanțare privată, estimată la aproximativ 26 de miliarde de dolari.

Printre investitorii interesați de această companie se numără nume importante precum Google, Nvidia, AMD și Microsoft. Participarea acestor giganți tehnologici evidențiază importanța strategică pe care dezvoltatorii de inteligență artificială au căpătat-o în întregul ecosistem IT.

Totuși, evaluările spectaculoase și fluxurile uriașe de capital ridică și semne de întrebare privind posibilitatea formării unei bule speculative în industria AI.

TSMC profită de explozia cererii pentru procesoare AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company este cel mai mare producător de semiconductori la comandă din lume și unul dintre principalii beneficiari ai investițiilor în infrastructura pentru inteligență artificială.

Compania fabrică procesoarele avansate utilizate de Nvidia, inclusiv acceleratoarele grafice care stau la baza infrastructurii necesare pentru antrenarea și rularea modelelor AI.

Cererea tot mai mare pentru astfel de componente a contribuit la obținerea unor rezultate financiare record.

Luna trecută, TSMC a raportat al șaselea trimestru consecutiv cu profit record, confirmând că solicitările pentru cipurile destinate aplicațiilor de inteligență artificială continuă să crească.

Pentru întregul an 2026, compania estimează o creștere a veniturilor de aproximativ 44%, în condițiile în care comenzile continuă să depășească uneori capacitatea disponibilă de producție.

Pentru a face față cererii, TSMC își extinde agresiv capacitățile industriale, inclusiv prin investiții masive în Statele Unite.

Planurile companiei includ cheltuieli de aproximativ 265 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea facilităților de producție din Arizona, în timp ce sunt analizate și posibile proiecte suplimentare în Texas.

Aceste investiții ar putea consolida poziția TSMC în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori, într-o perioadă în care marile economii și companii încearcă să reducă dependența de anumite regiuni pentru componentele tehnologice esențiale.

De ce contează investiția TSMC în OpenAI și Anthropic?

Decizia producătorului taiwanez reflectă o schimbare importantă în relațiile comerciale din industria tehnologică.

În mod tradițional, companiile producătoare de semiconductori obțin venituri prin fabricarea și vânzarea componentelor către clienți. În noul ecosistem AI, însă, granițele dintre furnizori, parteneri tehnologici și investitori devin tot mai puțin clare.

Prin achiziționarea unor participații în OpenAI și Anthropic, TSMC urmărește să beneficieze de două direcții de creștere: comenzile tot mai mari pentru cipuri avansate și eventuala apreciere a valorii companiilor care dezvoltă modelele de inteligență artificială.

Strategii asemănătoare sunt adoptate și de alți jucători importanți din industrie. Nvidia, de exemplu, a atras atenția prin propriile planuri de investiții în OpenAI, evidențiind legăturile financiare tot mai strânse dintre furnizorii de hardware și dezvoltatorii de AI.

Există însă și riscuri importante. Dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială presupune investiții uriașe în procesoare, centre de date și energie electrică. Recuperarea acestor cheltuieli depinde de capacitatea companiilor AI de a transforma tehnologiile dezvoltate în venituri sustenabile.

În plus, cererea pentru acceleratoare și procesoare specializate ar putea fi influențată de apariția unor soluții mai eficiente, schimbarea priorităților marilor clienți sau intensificarea concurenței.

Chiar și în aceste condiții, TSMC transmite un mesaj clar privind direcția în care vede evoluția industriei tehnologice: inteligența artificială va continua să fie unul dintre principalele motoare de creștere în următorii ani.

Prin investiția de până la un miliard de dolari în OpenAI și Anthropic, gigantul taiwanez nu mai urmărește doar să fabrice procesoarele care alimentează revoluția AI, ci și să dețină participații în companiile care construiesc această industrie.