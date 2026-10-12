Inchirieri Oferte

Spatiu de birouri complet echipat cu gazduire sediu social la singurul spatiu de coworking din Galati. C.HUB este singurul spatiu de coworking din Galati care vine in ajutorul firmelor, oferind suport in gazduire sediu social/punct de lucru, inchiriere flexibila birou, sala de meeting, sala de prezentare. Se ofera acces imediat intr-un spatiu de birouri, complet mobilat si utilat, in baza unui abonament lunar, fara garantii, intr-o zona accesibila (vis a vis de Kaufland “Ultimul Leu”). Birou permanent dedicat – acces 24/7. Acces la spatiu propriu de depozitare. Acces la spatiu de relaxare (cafea/ceai incluse). Acces la zona de sedinte/prezentari. Acces la Imprimanta/Scanner. Internet de mare viteza. Utilitatile incluse (inclusiv Contract cu firma de Securitate). Servicii de curatenie incluse. Pentru detalii si vizite: Email: contact@c-hub.ro, Tel: 0725-679.117 (232)
Primesc în gazdă o persoană, condiții foarte bune, centrală termică, aer condiționat, internet, frigider. Preț 800 lei cu tot cu cheltuieli. Telefon 0757-902.029 (235)
Închiriez cameră la curte, aproximativ 30 mp + baie de serviciu. Pretabil pentru o doamnă/domnişoara singură sau cu un copil. Zona liniştită, şcoli, statie de autobuz, supermarket foarte aproape. Posesorii de animale de companie au prioritate!!! Chirie 700 lei (o lună avans + o lună garanţie) + utilităţi. Pretenţioşii pot alege apartamente de lux cu vedere la faleză, la preţul corespunzător. Telefon contact pentru vizionări: 0799-520.043 / 0749-484.017 (232)
Proprietar închiriez casă, singur în curte, 3 camere, bucătărie, două băi, canalizare, gresie, faianţă, parchet, uşi şi geamuri termopan mahon, izolaţie interior şi exterior, boiler 100 l, aer condiţionat (2 buc.), instalaţie apă şi electrică renovate, gaze, zona Penny Domnească. Suprafaţă locuibilă: 120 mp. Curte: 40 mp. Casa este pretabilă unei familii care are copii şi animale de companie! Eventualele investiţii/ modificări ce vor fi dorite de chiriaş se vor face de comun acord cu proprietarul şi vor fi decontate din chirie. Chirie lunară 350 euro, negociabil în funcţie de perioada contractuală şi avansul disponibil. O lună chiria + garanţie la încheierea contractului. Posesorii de animale de companie AU PRIORITATE! Telefon 0749-484.017 (232)
Spatiu de birouri complet echipat cu gazduire sediu social la singurul spatiu de coworking din Galati. C.HUB este singurul spatiu de coworking din Galati care vine in ajutorul firmelor, oferind suport in gazduire sediu social/punct de lucru, inchiriere flexibila birou, sala de meeting, sala de prezentare. Se ofera acces imediat intr-un spatiu de birouri, complet mobilat si utilat, in baza unui abonament lunar, fara garantii, intr-o zona accesibila (vis a vis de Kaufland “Ultimul Leu”). Birou permanent dedicat – acces 24/7. Acces la spatiu propriu de depozitare. Acces la spatiu de relaxare (cafea/ceai incluse). Acces la zona de sedinte/prezentari. Acces la Imprimanta/Scanner. Internet de mare viteza. Utilitatile incluse (inclusiv Contract cu firma de Securitate). Servicii de curatenie incluse. Pentru detalii si vizite: Email: contact@c-hub.ro, Tel: 0725-679.117 (232)
URGENT! Caut să închiriez apartament 1 cameră sau garsonieră, doar la parter sau etaj 1, în Galaţi (Ţiglina 1 sau 2, Micro 20, 21, 19, 18). Exclus zona G-uri. Locuinţa să aibă utilităţi complet funcţionale (apă, centrală gaz) şi preferabil mobilată. Telefon 0755-616.533 (232)
Închiriez cameră la curte, aproximativ 40 mp, mobilată, cu baie separată, acces la bucătărie şi curte spaţioasă. Pretabilă pentru doamnă singură (sau cuplu). Specificaţii: Prioritate dacă aveţi animal de companie (câine talie mică sau pisică). Plata chirie+garanţie o lună la încheirea contractului. Utilităţile 50% din valoarea totală. Menţinerea curăţeniei este o condiţie esenţială. Telefon: 0799-520.043 (232)