3 erori pe care le fac majoritatea la micul dejun

Toţi nutriţioniştii sunt de acord: micul dejun este masa care are cel mai mare impact asupra sănătăţii tale.

Dintr-un motiv simplu: majoritatea oamenilor mănâncă exact acelaşi lucru în fiecare dimineaţă.

Aşa că dacă ai ghinionul să mănânci alimente greşite, îţi „murdăreşti” corpul, încet, dar sigur.

Dacă mănânci un mic dejun „prost”, îmbătrâneşti mai repede după 50 de ani, rişti să provoci dureri articulare, slăbirea oaselor sau chiar degenerarea creierului.

Pe baza unor studii recente, ştim acum că:

- Excesul de lapte poate provoca daune reale (plus 80% cancer de sân la femeile care beau două pahare pe zi, conform cercetărilor recente!);

- Pâinea, albă sau integrală, are un indice glicemic ridicat, ceea ce poate duce la supraponderalitate şi hipertensiune arterială dacă mănânci prea mult;

- Iar sucul de portocale are la fel de mult zahăr ca o cola!;

- Pentru nutriţionişti, chiar şi majoritatea cerealelor din supermarket sunt „nesănătoase”, deoarece sunt încărcate cu zahăr.