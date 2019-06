6 sfaturi pentru a scăpa de stres la locul de muncă

Stresul este reacţia noastră mentală, emoţională şi fiziologică la presiunile de zi cu zi, reacţie care vine atât din afară noastră, cât şi din interiorul nostru. Oricâtă plăcere ne-ar oferi ceea ce facem, orice activitate poate aduce elemente de stres atunci când lucrurile sunt duse la extrem. Psihologul Laura Maria Cojocaru, preşedinte şi fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI), afirmă că oricine a lucrat vreodată a simţit, într-un fel sau altul, presiunea legată de locul de muncă creată un deadline sau de unele sarcini mai dificile. "Pe termen scurt, este firesc şi rezolvabil, dar din ce în ce mai mulţi angajaţi nu scapă de presiunea de la locul de muncă nici măcar acasă, unii răspund la emailuri sau dau telefoane şi în timpul liber, alţii îşi iau de lucru suplimentar acasă etc., iar acest comportament determină cronicizarea stărilor, stresul devenind copleşitor şi dăunător sănătăţii fizice şi psihice", explică specialistul.

