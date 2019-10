A fost lansat primul hub antidepresie din România

Primul hub antidepresie din România, depreHUB, a fost lansat zilele trecute, informează Agerpres. Este vorba despre un proiect naţional, iniţiat cu scopul de a reuni, sub cupola unui nou concept în România, totalitatea serviciilor de prevenire a depresiei şi anxietăţii, evaluare e-health, diagnostic, intervenţie şi reintegrare psiho-socială.

Potrivit unui comunicat de presă, acest proiect se adresează atât pacientului cu depresie sau anxietate, cât şi persoanelor cu risc emoţional, prin servicii multidisciplinare şi acţiuni dedicate abordării 360 de grade a individului: evaluarea, diagnostic şi tratament online şi face to face; servicii sociale de psihoterapie gratuită; workshop-uri de conştientizare şi prevenţia recidivei; grupuri de suport pentru depresie, anxietate, atacuri de panică; consiliere nutriţională, sportivă, juridică, vocaţională; tehnici şi terapii alternative; programe de reintegrare socio-profesională.

Componenta de terapie ştiinţifică online a depresiei şi anxietăţii este susţinută prin intermediul platformelor partenere Depreter şi Paxonline. Cele două platforme asigură accesul online la screening şi diagnostic pentru depresie şi anxietate, la monitorizarea stărilor depresive şi tratamentul depresiei, fără a fi necesară prezenţa beneficiarului în cabinetul terapeutului.

Proiectul este susţinut de psihologul Yolanda Creţescu, prin Asociaţia Happy Minds.

Yolanda Creţescu a declarat, într-o conferinţă de presă, că acest hub s-a dorit a fi "o umbrelă de specialişti".

"Depresia şi anxietatea sunt două boli foarte complicate, ca atare a apărut depreHUB, care s-a dorit a fi o umbrelă de specialişti. (...) Vom creşte parteneriate atât cu ONG-urile, cât şi cu instituţiile abilitate, suntem în discuţii cu Ministerul Sănătăţii, cu corporaţiile, cu sistemele medicale private. (...) DepreHUB îşi propune, atât prin TelVerde, cât şi prin platformele de înaltă performanţă, să aducă prevenţie şi screening imediat pentru orice român", a susţinut ea.

O altă componentă importantă a proiectului este cea dedicată mediului de business şi corporaţiilor care vor să investească în bunăstarea emoţională a angajaţilor. Potrivit Yolandei Creţescu, intervenţia prin programe de wellbeing, psihoeducaţie şi screening emoţional poate face ca riscul apariţiei şi dezvoltării de tulburări emoţionale să fie mult diminuat.

TelVerde 0800.0800.20 poate fi apelat de persoane care au atacuri de panică, anxietate ori depresie. Peste 50 de absolvenţi şi studenţi ai facultăţilor de psihologie au fost învăţaţi să asigure suport primar în situaţii de criză emoţională prin intermediul acestei linii telefonice gratuite.

"În condiţiile în care peste 50% dintre românii care suferă de depresie nu ştiu că au această afecţiune, iar dintre cei care ştiu mai puţin de o treime se tratează, depreHUB îşi propune să vină în întâmpinarea Strategiei naţionale a sănătăţii mintale prin programe de psihoeducaţie şi abordare multidisciplinară, e-health şi face to face", se mai arată în comunicatul citat.