Ţânţarii aduc tot mai multe boli în Europa

Europa se confruntă în 2025 cu un număr record de cazuri de boli transmise de ţânţari, precum chikungunya şi virusul West Nile, avertizează Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC), citat de AGERPRES.

Potrivit experţilor, schimbările climatice – verile mai lungi, temperaturile ridicate şi iernile blânde – creează un mediu ideal pentru dezvoltarea ţânţarilor şi răspândirea bolilor.

„Transmiterea acestor virusuri devine tot mai intensă, mai lungă şi mai extinsă. Aceasta este noua normalitate pentru Europa”, a declarat directoarea ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

Ţânţarul tigru (Aedes albopictus), care poate transmite chikungunya, s-a răspândit rapid: în prezent este stabilit în 16 ţări europene şi peste 360 de regiuni, faţă de doar 114 acum 10 ani.