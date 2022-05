Trecerea anilor, înaintarea în vărstă ne afectează întreg organismul nu numai partea exterioară. Potrivit medicului Mihaela Bilic, de vină ar fi oxigenul fără de care nu putem trăi şi care ne rugineşte în mod inevitabil. Iar cele mai expuse organe la contactul cu aerul sunt pielea şi aparatul respirator. Oxigenul este esenţial în procesele metabolice, doar că în urma reacţiilor oxidative apar radicalii liberi cu efect nociv pentru organism. Epiteliul cutanat şi alveolele pulmonare sunt primele structuri afectate de oxidare. Iar dacă la asta adaugăm poluarea atmosferică, infecţiile, bolile cronice sau fumatul, dezechilibrul este şi mai grav.



Poluarea atmosferică şi fumatul, principalii factori nocivi



„Îmbătrânirea pulmonară începe la vârsta de 30 ani. Studiile au arătat că insuficienta respiratorie acută poate apărea rapid, în 24 ore, dacă suntem expuşi la o atmosferă compusă exclusiv din oxigen. Această toxicitate se explică prin producţia de radicalii liberi în concentraţii mari, care depăşesc capacitatea antioxidantă a organismului. Aerul pe care-l respiram în mod obişnuit produce leziuni minime, dar ele se pot acumula în timp, odată cu înaintarea în vârstă. Ţesutul pulmonar devine mai puţin elastic prin îmbătrânire şi creşte permeabilitatea, agenţii nocivi şi toxinele pătrund mai uşor în organism. VEMS (volumul expirator maxim pe secundă) scade în medie cu 30 ml în fiecare an. Consumul maxim de oxigen trece de la 45 ml/min/kg la vârsta de 20 ani la 18ml/min/kg la vârsta de 80 ani, adică o scădere de 60%. În realitate plămânii sunt mai îmbătrâniţi decât vârsta noastră biologică, poluarea atmosferică şi fumatul fiind principalii factori nocivi. La fumători concentraţia de radicali liberi cu efect oxidativ este de 4 ori mai crescută faţă de persoanele care nu fumează”, explică medicul.



Cum să încetinim îmbătrânirea pulmonară?



Mihaela Bilic spune că pe lângă renunţarea la fumat, avem 2 soluţii: activitatea fizică şi consumul de antioxidanţi care neutralizează radicalii liberi. Mişcarea regulată practicată la orice vârstă are un efect miraculos în menţinerea şi ameliorarea funcţiilor respiratorii. La capitolul alimentaţie trebuie să creştem aportul de antioxidanţi din fructe şi legume. Vitamina A, C şi E, alături de pigmenţii vegetali se opun îmbătrânirii. Cele 5 porţii de fructe şi legume recomandate a fi consumate zilnic chiar funcţionează.



«Consumaţi din belşug legume, verdeţuri şi crudităţi!»



„Există studii care arată că un aport crescut de polifenoli şi carotenoide, 2 clase de fitonutrienţi cu proprietăţi antioxidante, încetinesc îmbătrânirea pulmonară. Găsim betacaroten în toate legumele de culoare verde închis, roşu şi portocaliu, de la morcovi şi ardei gras până la spanac şi pătrunjel. Şi licopenul din roşii este tot un pigment din familia carotenoide cu efect de protecţie la nivelul pielii şi al alveolelor pulmonare. Cât despre vitamina C, cu cât mai multă cu atât mai bine, este cea mai puternică substanţă antioxidantă din natură! Suntem la început de vară, profitaţi de mişcare şi consumaţi din belşug legume, verdeţuri şi crudităţi, sunt benefice pentru siluetă şi încetinesc îmbătrânirea”, mai spune medicul Mihaela Bilic.