Experţii cer acţiuni unite pentru a reduce problema globală a depresiei

Lumea nu reuşeşte să soluţioneze problema depresiei care este din ce în ce mai evidentă la nivel global, apreciază experţii, relatează dpa.

Se estimează că în fiecare an 5% dintre adulţi la nivel global suferă de depresie.

Conform Lancet-World Psychiatric Association Commission, depresia rămâne o criză globală de sănătate care este neglijată şi este mai frecventă la tineri.

Experţii susţin că o abordare a problemei depresiei va face ca milioane de membri ai societăţii să fie mai fericiţi şi productivi.

''Depresia este o criză globală de sănătate care necesită răspunsuri la mai multe niveluri'', a apreciat profesor Helen Herrman la Centrul Naţional de Excelenţă în Sănătatea Mintală a Tinerilor, la Universitatea din Melbourne, Australia.

''Investiţia în reducerea problemei depresiei va oferi pentru milioane de oameni şansa de a deveni mai sănătoşi, mai fericiţi şi mai productivi în societate, va contribui la consolidarea economiilor naţionale şi la promovarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Naţiunilor Unite pentru 2030''.

Se estimează că în ţările cu venituri mari, aproximativ jumătate dintre oameni care suferă de depresie nu sunt diagnosticaţi sau trataţi, iar această proporţie creşte la 80-90% în ţările cu venituri mici şi medii. Între timp pandemia de coronavirus a creat provocări suplimentare care afectează grav sănătatea mintală a milioane de oameni.

În acest context, Commission Time For United Action On Depression cere eforturi de colaborare din partea guvernelor, a furnizorilor de servicii medicale, cercetătorilor, a persoanelor care au depresie şi a familiilor lor pentru a îmbunătăţi îngrijirea şi prevenirea, pentru a completa golurile de cunoştinţe şi a creşte gradul de conştientizare a stării de depresie.

''Ştim că majoritatea persoanelor cu depresie în toate etapele vieţii îşi vor reveni dacă vor obţine sprijin adecvat şi tratament'', a menţionat Dr. Charles Reynolds de la Universitatea din Pittsburgh.

''Cu ştiinţă solidă, voinţă politică şi responsabilitate comună, depresia poate fi prevenită şi tratată'' şi pot fi evitate potenţiale consecinţe, a adăugat el. (sursa Agerpres)