O femeie a devenit cea de-a treia persoană din lume care s-a vindecat de HIV după ce a fost tratată cu o metodă medicală nouă, ce a constat în transplantul unor celule stem prelevate din cordonul ombilical al unui donator, informează miercuri site-ul revistei americane People.

Pacienta, o femeie de rasă mixtă, se află în prezent în remisiune după ce a fost diagnosticată cu HIV în 2013, potrivit cotidianului The New York Times. Ceilalţi doi pacienţi - doi bărbaţi, Timothy Ray Brown şi Adam Castillejo - s-au vindecat de HIV cu ajutorul unui transplant de măduvă osoasă şi al unui transplant de celule stem adulte.

Femeia a fost diagnosticată cu leucemie şi cu HIV şi a primit sânge prelevat din cordon ombilical pentru a o ajuta să lupte împotriva cancerului, precizează The New York Times. Sângele a provenit de la un donator parţial compatibil, iar pacienta a primit sânge şi de la o rudă a sa, pentru ca organismul ei să aibă "o apărare imunitară temporară" în timpul transplantului, a raportat cotidianul american.

În timp ce ambii bărbaţi, care au fost primii doi pacienţi din lume vindecaţi de HIV, au suportat transplanturi de măduvă osoasă pentru a învinge virusul, cazul acestei femei marchează utilizarea unei noi metode de luptă împotriva HIV.

Timothy Ray Brown şi Adam Castillejo au primit măduvă osoasă de la donatori ale căror măduve osoase conţineau o mutaţie ce blochează HIV, potrivit The New York Times, care precizează că acea mutaţie este rară şi este întâlnită uneori la donatori cu origini din Europa de Nord.

Deşi transplantul de măduvă a avut succes în ambele cazuri, acea metodă nu a fost lipsită de consecinţe pentru cei doi bărbaţi: Brown a fost la un pas de moarte după operaţie, iar Castillejo a slăbit extrem de mult, a dezvoltat o deficienţă auditivă şi a avut de suferit din cauza infecţiilor, precizează acelaşi cotidian american. În cele din urmă, Timothy Ray Brown, primul pacient din lume declarat vindecat de HIV după ce a suferit un tip unic de transplant de măduvă, a murit în California de un cancer al sângelui, pe 29 septembrie 2020. Brown, născut la 11 martie 1966, a devenit cunoscut drept "pacientul din Berlin" după ce infecţia sa cu HIV a fost eliminată prin tratament în 2007.

Femeia care a fost vindecată cu ajutorul celulelor stem prelevate dintr-un cordon ombilical a părăsit spitalul după 17 zile şi nu a dezvoltat o reacţie a grefei contra gazdei, o afecţiune de care au suferit atât Brown, cât şi Castillejo în urma transplanturilor de măduvă osoasă.



La 14 luni după ce a oprit terapia antiretrovirală, femeia "nu mai prezintă urme detectabile de virus"



Potrivit CNN, pacienta a primit acel transplant în 2017 şi a încetat să mai ia medicamente împotriva HIV trei ani mai târziu. La 14 luni după ce a oprit terapia antiretrovirală, femeia "nu mai prezintă urme detectabile de virus", a precizat CNN.

Medicul Steven Deeks, specialist în SIDA la Universitatea California din San Francisco, a declarat pentru The New York Times că acest caz al pacientei vindecate de HIV este foarte important datorită specificului demografic al femeii. "Faptul că ea este de rasă mixtă şi faptul că este femeie sunt aspecte cu adevărat importante din punct de vedere ştiinţific şi cu adevărat importante prin prisma impactului asupra comunităţii", a spus medicul american, care nu a participat la tratarea pacientei.

Femeia a participat la un studiu ce monitoriza 25 de pacienţi seropozitivi din Statele Unite care au suportat transplanturi, relatează ABC News.

Yvonne Bryson, medic specialist în boli infecţioase şi cercetătoare la Universitatea California din Los Angeles (UCLA), coordonatoarea studiului la care a participat acea femeie, a vorbit despre cazul ei la Conferinţa despre Retrovirusuri şi Infecţii Oportuniste, organizată în această săptămână.

"Astăzi, am raportat cel de-al treilea caz cunoscut de remisiune a HIV şi cel al primei femei vindecate după un transplant cu celule stem şi folosirea unor celule rezistente la HIV", a declarat Yvonne Bryson într-o conferinţă de presă, citată de ABC News.

În pofida succesului obţinut în cazul acestei femei, oamenii de ştiinţă avertizează că tratamentul folosit pentru a trata infecţia sa cu HIV nu reprezintă o metodă ce poate fi aplicată pe scară largă.

Medicul Anthony Fauci, citat de ABC News, a declarat pentru Community Health Center: "Nu vreau ca oamenii să înceapă să creadă că de acum înainte această terapie poate fi aplicată celor 36 de milioane de persoane (din lumea întreagă) care trăiesc în prezent cu HIV".

"Acea persoană avea o boală preexistentă, care a necesitat un transplant de celule stem. Nu ar fi practic să credem că acest tratament ar putea deveni disponibil pe scară largă. Este mai degrabă o validare a unui concept", a adăugat celebrul medic epidemiolog american. (sursa Agerpres)