Femeile active pe piaţa muncii prezintă un risc mai scăzut de declin al memoriei ulterior pe parcursul vieţii

Femeile active pe piaţa muncii de la o vârstă tânără prezintă un risc mai scăzut de declin al memoriei ulterior pe parcursul vieţii, au susţinut oameni de ştiinţă prezenţi la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2019, desfăşurată în Los Angeles, informează Xinhua, potrivit Agerpres. Elizabeth Rose Mayeda, profesor asistent în domeniul epidemiologiei la Los Angeles Fielding School of Public Health din cadrul Universităţii din California, a studiat, împreună cu echipa sa, 6.386 de femei americane născute între anii 1935 şi 1956. Cercetătorii au descoperit că femeile prezente în câmpul muncii de la vârsta adultă tânără până la vârsta de mijloc, chiar dacă devin sau nu mame, se confruntă cu un declin al memoriei mai lent pe parcursul ulterior al vieţii în comparaţie cu femeile care nu sunt angajate. Rata declinului memoriei a fost mai rapidă în rândul femeilor care nu au fost niciodată angajate, potrivit studiului. Potrivit cercetătorilor, un loc de muncă poate oferi femeilor beneficii care includ stimulare mentală, avantaje financiare şi conexiuni sociale, iar toate acestea contribuie la limitarea tulburărilor de memorie pe măsură ce înaintează în vârstă. "Deşi preliminare, concluziile cercetării noastre oferă dovezi că prezenţa pe piaţa muncii în slujbe remunerate poate ajuta la prevenirea declinului memoriei mai târziu în viaţă în rândul femeilor din Statele Unite", a spus Mayeda. "Cercetările ulterioare ar trebui să evalueze dacă politicile şi programele care facilitează participarea femeilor pe deplin în câmpul muncii reprezintă strategii eficiente pentru prevenirea declinului capacităţilor memoriei", a adăugat aceasta. Două treimi dintre persoanele care suferă de maladia Alzheimer în Statele Unite sunt femei, potrivit raportului statistic din 2019 referitor la Alzheimer, întocmit de Alzheimer's Association. Potrivit unei teorii susţinute de mult timp, femeile suferă de Alzheimer sau alte forme de demenţă într-un procent mai mare decât bărbaţii întrucât femeile au, în medie, o speranţă de viaţă mai mare. Descoperiri recente comunicate în cadrul conferinţei sugerează că ar putea exista şi alţi factori care trebuie luaţi în calcul. "Cercetarea comunicată astăzi în cadrul AAIC ne aduce cu un pas mai aproape de răspunsul la această întrebare identificând cauze biologice şi sociale specifice pentru care Alzheimer are o dinamică diferită la bărbaţi faţă de femei", a precizat Maria C. Carrillo, lidera departamentului ştiinţific din cadrul Alzheimer's Association. Cercetătorii de la Universitatea din Miami au analizat caracteristicile genetice ale circa 30.000 de persoane şi au identificat 11 gene diferite care prezintă asocieri diferenţiate pe gen în ceea ce priveşte riscul de a dezvolta Alzheimer. "Cercetarea demonstrează că genetica poate contribui la diferenţe în ceea ce priveşte riscul şi progresia maladiei Alzheimer la bărbaţi faţă de femei", a spus Brian Kunkle, specialist în epidemiologie genetică şi cercetător asociat la Universitatea din Miami. "Sunt necesare studii suplimentare pentru a înţelege gradul în care aceste gene contribuie la riscul de Alzheimer sau dacă pot fi folosite pentru a identifica în mod specific bărbaţii şi femeile cu risc de a dezvolta această afecţiune". În plus, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din California, San Diego, femeile au o capacitate de mai bună de a metaboliza glucoza la nivelul creierului în comparaţie cu bărbaţii, în ciuda manifestărilor similare din stadiul timpuriu al maladiei Alzheimer. Acest lucru sugerează că femeile pot compensa mai bine decât bărbaţii schimbările la nivel cerebral declanşate în stadiile timpurii ale Alzheimer, fapt care poate contribui la o mai bună memorie verbală în această fază a bolii.

