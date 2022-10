Investiţii în 2 spitale din Galaţi pentru combaterea mortalităţii infantile

Lipsa aparaturii medicale de ultimă generaţie, numărul mare al sarcinilor neurmărite medical şi distanţele mari până la primul spital dotat, în zonele defavorizate, contribuie la creşterea mortalităţii infantile, capitol unde România deţine primul loc din Uniunea Europeană.

Organizaţia Salvaţi Copiii accelerează programul de combatere a mortalităţii infantile şi anunţă o investiţie majoră, de un milion de euro, în 45 de secţii de neonatologie de gradul 1 şi 2 din 28 de judeţe ale ţării.

Potrivit datelor centralizate la nivelul Uniunii Europene pentru anul 2020, România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile din UE (5,6 la mia de copii născuţi vii), urmată de Bulgaria şi Slovacia (ambele cu rata de 5,1 la mie); la polul opus se află Estonia (1,4 la mia de copii născuţi vii) şi Finlanda (1,8 la mie).

În cifre absolute, 1.008 copii cu vârsta sub un an au murit în anul 2021, în România, multe dintre aceste decese putând fi prevenite prin acces la servicii medicale în timpul sarcinii şi prin dotarea maternităţilor şi secţiilor de neonatologie cu aparatură medicală performantă.

Astfel, prin programul „Împreună din prima zi”, finanţat de Fundaţia OMV Petrom, medicii vor avea la dispoziţie aparatură şi echipamente medicale performante, vitale pentru salvarea şi îngrijirea nou-născuţilor prematuri sau cu patologii complexe.

Nevoile transmise de unităţile medicale sunt dintre cele mai diverse: de la ventilatoare neonatale de generaţie nouă, mese de reanimare la incubatoare şi alte echipamente medicale performante.

Mortalitatea infantilă rămâne un capitol sumbru pentru România, însă o treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe de suport pentru mame şi copii, precum şi prin dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante.

În cadrul proiectului „Împreună din prima zi” au fost evidenţiate solicitările maternităţilor de grad 1 şi grad 2, maternităţi care trebuie să fie dotate pentru a putea oferi asistenţă de urgenţă pentru nou-născuţi.

De multe ori, medicii maternităţilor de grad 2 sunt nevoiţi să acorde asistenţă pentru prematurii mici până la realizarea transferului la o maternitate de grad 3.

În aceste cazuri trebuie să ofere asistenţă medicală de urgenţă şi trebuie să aibă la dispoziţie echipamentele medicale performante pentru desfăşurarea actului medical, potrivit unui comunicat al Organizaţiei Salvaţi Copiii.

În cadrul proiectului vor ajunge echipamente şi la două spitale din judeţul Galaţi. Este vorba despre Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor şi Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci.