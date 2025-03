Microplastice eliberate în gură în urma consumului de gumă de mestecat

Mestecarea de gumă duce la eliberarea a sute de particule de microplastic în gură, conform unui studiu prezentat marţi, în cadrul unei reuniuni a Societăţii Americane de Chimie (American Chemical Society), transmite AFP.

Microparticule de plastic (cu diametrul mai mic de 5 mm) au fost detectate deja în aer, apă şi în alimente, în ambalaje, în textilele sintetice, în anvelope sau în produsele cosmetice. În fiecare zi, oamenii ingerează aceste particule, le inhalează sau intră în contact pe piele cu ele.

Din plămâni şi rinichi şi până în sânge şi creier, microplasticele au ajuns în aproape toate ţesuturile organismului uman. Chiar dacă oamenii de ştiinţă nu s-au pronunţat încă cu certitudine cu privire la impactul acestor particule asupra sănătăţii, unii cercetători au tras deja un semnal de alarmă.

'Nu vreau să sperii oamenii', a declarat pentru AFP Sanjay Mohanty, principalul autor al acestui studiu prezentat marţi în cadrul reuniunii Societăţii Americane de Chimie, dar care nu a fost încă publicat.

Nu există încă dovada directă a unei legături între microplastice şi afecţiuni de sănătate, menţionează cercetătorul de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA).

Obiectivul studiului a fost de a evidenţia mai degrabă o cale puţin explorată prin care aceste minuscule fragmente de plastic, de multe ori invizibile, ajung în organismul uman: guma de mestecat.

Lisa Lowe, student doctoral la UCLA, a mestecat câte şapte pastile din zece mărci diferite de gumă, iar apoi cercetătorii au făcut o analiză chimică a salivei sale. Ei au ajuns la concluzia că un gram de gumă de mestecat a eliberat în medie 100 de microplastice, dar că unele dintre aceste gume au eliberat mai mult de 600. Greutatea medie a unei pastile de gumă de mestecat este de aproximativ 1,5 grame.

Persoanele care mestecă în jur de 180 de pastile de gumă pe an ar putea astfel să ingereze aproximativ 30.000 de particule de plastic, conform studiului. Cu toate acestea, aceasta este o cantitate mică prin raport cu cantitatea de microplastice ce pătrunde în organism pe alte căi, conform lui Sanjay Mohanty. Spre exemplu, alţi cercetători au estimat anul trecut că un litru de apă îmbuteliată în plastic conţine în medie 240.000 de particule de microplastic.

Cel mai comun tip de gumă de mestecat vândut în supermarketuri, aşa-numit sintetic, conţine polimeri pe bază de petrol pentru a obţine efectul de mestecat, au spus cercetătorii. Ambalajul, însă, nu menţionează niciun plastic, limitându-se la expresia 'pe bază de gumă'.

'Nimeni nu vă va spune care sunt ingredientele' a declarat Mohanty.

Cercetătorii au testat cinci mărci de gumă de mestecat sintetică şi cinci de gumă naturală, care foloseşte polimeri de origine vegetală, aşa cum este seva arborilor. 'Am fost surprinşi să aflăm că microplasticele sunt abundente în ambele cazuri', a declarat Lisa Lowe pentru AFP, adăugând că aproape toate microplasticele sunt eliberate în gură încă din primele 8 minute de mestecare.

Pentru David Jones, cercetător de la Universitatea britanică din Portsmouth, care nu a participat la studiu, producătorii de gumă de mestecat ar trebui obligaţi să prezinte mai detaliat ingredientele şi nu doar să menţioneze 'pe bază de gumă'. El s-a declarat surprins că cercetătorii au descoperit unele materiale plastice despre care nu se ştia că sunt prezente în guma de mestecat, sugerând că ar fi putut proveni din altă sursă, cum ar fi apa băută de doctorand, dar a precizat că rezultatele generale sunt 'deloc surprinzătoare'.

Oamenii tind să 'intră în panică puţin' atunci când li se spune că ingredientele din guma de mestecat sunt similare cu cele găsite 'în anvelopele auto, pungi şi sticle de plastic', a mai observat omul de ştiinţă britanic.

În plus, guma de mestecat este de asemenea şi o sursă de poluare cu plastic, a remarcat Lisa Lowe, mai ales când oamenii 'o scuipă pe trotuar'.

Solicitat de AFP pentru o reacţie, Wrigley, cel mai mare producător de gumă de mestecat din lume, nu a răspuns. (sursa Agerpres)

Foto: Allan Henry-Imagn Images / via REUTERS