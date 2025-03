Pentru prima dată, un ficat de porc a fost transplantat unui pacient uman

Un ficat de porc a fost transplantat pentru prima dată unui pacient uman, au anunţat miercuri cercetătorii chinezi care au realizat această performanţă medicală, în contextul în care şi alte transplanturi experimentale de la animale la oameni au fost deja realizate cu succes în ultimii ani, informează AFP.

Noua performanţă, descrisă pe larg în revista Nature de echipa de cercetători de la Universitatea din Xi'an, reprezintă pentru moment doar un experiment, fără să aibe o aplicabilitate medicală imediată: beneficiarul era o persoană aflată în moarte cerebrală.

Donatorul a fost un porc miniatural, modificat genetic pentru a creştere şansele de reuşită ale transplantului. Operaţia a fost realizată pe 10 martie 2024.

Ficatul transplantat a funcţionat timp de 10 zile. Apoi, cercetătorii chinezi au pus capăt experimentului, la cererea familiei beneficiarului.

Trebuie menţionat totuşi faptul că pacientul dispunea în continuare de ficatul său original: în acest caz a fost vorba despre o grefă 'auxiliară'. Ideea constă în a le propune pacienţilor un organ de tranziţie înainte ca medicii să găsească un ficat sănătos provenit de la un donator uman.

Ficatul transplantat 'a funcţionat cu adevărat bine' şi 'a sintetizat fără probleme bilă', cum ar fi albumină, a declarat într-o conferinţă de presă Lin Wang, coautor al studiului.

Potrivit unor experţi care nu au participat însă la studiu, acesta reprezintă un mare pas înainte, dar nu ar trebui considerat totuşi o dovadă a faptului că un ficat de porc ar putea înlocui cu adevărat un organ uman.

Acestea sunt rezultate 'de valoare şi impresionante', dar 'nu pot înlocui transplantul unui ficat provenit de la un donator uman - în orice caz nu pe termen scurt', a avertizat profesorul Peter Friend, specialist în transplanturi la Universitatea Oxford.

'Este un studiu util pentru a arăta compatibilitatea acestor ficaţi modificaţi genetic cu un pacient uman', a rezumat el.

În orice caz, experimentul din China a confirmat faptul că porcul are potenţialul de a fi cel mai potrivit animal pentru dezvoltarea unor organe destinate transplantului uman.

Mai multe experimente medicale, realizate în ultimii ani în Statele Unite, au permis deja transplanturi de rinichi şi de inimi de porc. Deşi acei pacienţi arareori au supravieţuit pentru mult timp, unul dintre ei, care a primit un rinichi de porc în noiembrie 2024, este încă în viaţă.

Cu toate acestea, ficatul reprezintă o problemă cu un grad mai mare de complexitate, deoarece el este un organ ce are mult mai multe funcţii decât are, de exemplu, inima. (sursa Agerpres)

Foto: nature.com