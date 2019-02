Ministrul Sănătăţii anunţă controale la toate clinicile estetice din ţară

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, marţi, la Iaşi, că a dispus verificarea tuturor clinicilor de chirurgie estetică din România după scandalul legat de o clinică din Bucureşti care urma să efectueze intervenţii estetice într-un coafor din Suceava, informează Mediafax. Sorina Pintea a declarat că vor fi sancţionate toate clinicile estetice unde vor apărea nereguli în urma verificărilor, urmând ca cele care nu au un raport favorabil în urma controalelor, să le fie suspendate autorizaţiile. "Am demarat un control la toate clinicile estetice şi de chirurgie estetică din ţară. Acolo unde punctual vor apărea probleme şi raportul final nu va fi gata, categoric vor fi suspendate autorizaţiile. Vedeţi exemplul Suceava, acea clinică din Bucureşti care funcţiona într-un salon de coafură din Suceava. Deci, punctual vor fi rezolvate sau sancţionaţi mai repede cei care fac vădit o anumită acţiune. Dar controlul este la nivelul ţării, va dura aproximativ două săptămâni. Tema este legată de clinicile de chirurgie estetică", a declarat Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii confirmă, însă, că la clinica privată din Bucureşti a fost continuat activitatea şi luni, chiar funcţionari din ministerul Sănătăţii reuşind să-şi facă programări. "Din Ministerul Sănătăţii a sunat cineva şi s-a programat. Prin urmare astăzi (n.r. - marţi) măsurile vor fi foarte drastice. Nu e nevoie de o hotărâre judecătorească să obţii o suspendare sau o întrerupere de activitate. Firma avea activitatea suspendată din septembrie. Ea avea un plan de conformare cu nişte neconformităţi care trebuiau rezolvate într-un interval de timp, putând să funcţioneze ulterior şi nu cu actul medical efectiv acolo", a spus ministrul Sănătăţii. De asemenea, Sorina Pintea a declarat că că mall-ul din Bucureşti unde îşi are deschisă activitatea clinica privată a fost informat marţi despre faptul că societatea nu are autorizaţie de desfăşurare a activităţii. "Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti a informat conducerea mall-ului că există o societate în incintă care îşi desfăşoara activitatea fără autorizaţie. Şi eu nu cred că într-un contract comercial există o clauză că dacă nu eşti legal poţi funcţiona. Dar vom aştepta răspunsul şi bineînţeles va fi cerere penală", a spus ministrul Sănătăţii. Colegiul Medicilor din Suceava a depus o plângere la Poliţie, reclamând că într-un coafor din oraş s-ar face intervenţii estetice, deşi nu există nicio unitate medicală înregistrată sau vreun medic care să realizeze aceste operaţii. Oamenii legii fac cercetări pentru înşelăciune.

Sorina Pintea a cerut cercetarea tuturor contractelor de voluntariat semnate de spitalele de stat

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, marţi, la Iaşi, că a cerut spitalelor din subordinea Ministerului Sănătăţii situaţia contractelor de voluntariat, primind, până în prezent, răspuns doar de la trei spitale din cele peste o sută. Sorina Pintea spune că ministerul nu poate să o cerceteze pe doctoriţa de la spitalul Ilfov, deoarece are alte atribuţii, dar cercetarea o va face Colegiul Medicilor. "Cercetarea doctoriţei de la Ilfov poate fi făcut de către organismul profesional Colegiul Medicilor. Ministerul Sănătăţii are alte atribuţii are o anchetă acolo prin Direcţia de Sănătate Publică, adică Ministerul Sănătăţii în teritoriu şi noi vom lua măsurile noastre", a declarat Sorina Pintea. Totodată ministrul spune că pentru a face mai clară situaţia privind contractele de voluntariat a cerut spitalelor din subordinea ministerului Sănătăţii raport privind numărul de contracte de voluntariat semnate. "Au fost foarte multe polemici legate de acel contract de voluntariat. Insist şi spun că este ilegal să faci contract de voluntariat direct spital-medic. Medicina este o profesie liberală reglementată de legi speciale. Nu putem face contract de voluntariat cu un medic pe medicină. (...) Conform legii, trebuie să existe o organizaţie creată care să preia voluntarii. Spitalul poate fi sau nu organizaţie gazdă dacă îndeplineşte nişte condiţii. Deci sunt mai multe proceduri pe care le este foarte greu să le aplice mai multe spitale şi nu inteleg de ce. Am cerut până luni la ora 14.00 situaţia contractelor de voluntariat în spitalele din subordinea ministerului Sănătăţii. Sunt peste o sută, ştiţi de la câte am primit? De la trei" a declarat ministrul Sănătăţii.

Reacţia ministrului Sănătăţii vine după ce, în ultima perioadă, s-au identificat doi falşi medici care profesau. Este vorba despre italianul Matteo Politi care a operat în cinci clini private din Capitală şi Raluca Daniela Bîrsan, care a lucrat zece ani la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov, ca voluntar. Ambii deţineau diplome false.