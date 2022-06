Noul booster al vaccinului Moderna produce o reacţie imunitară puternică împotriva variantei Omicron

Compania farmaceutică Moderna a anunţat miercuri că o versiune actualizată a vaccinului său anti-COVID-19, administrată ca doză booster în cadrul unui studiu clinic, a indus o reacţie imunitară mai bună împotriva variantei Omicron decât versiunea originală a acestui ser, informează Reuters.

Rezultatele studiului i-au făcut pe directorii companiei americane să spere că acest vaccin va fi utilizat în cadrul unei campanii de vaccinare anti-COVID-19 în toamna acestui an. Moderna va transmite aceste date agenţiilor de reglementare medicală "în următoarele săptămâni" şi se aşteaptă ca noul său booster să primească autorizaţia de administrare spre sfârşitul acestei veri.

În contextul în care cererea globală de vaccinuri anti-COVID-19 continuă să scadă, companiile producătoare şi-au schimbat strategiile şi mizează de acum pe piaţa unor doze booster mai competitive.

În acest studiu, care nu a măsurat eficacitatea vaccinului, noul booster produs de Moderna, mRNA-1273.214, a crescut de opt ori cantitatea de anticorpi neutralizanţi împotriva Omicron.

Moderna a studiat un vaccin bivalent, care ţinteşte atât varianta Omicron, cât şi tulpina originală a noului coronavirus, pentru a afla dacă acest ser funcţionează mai bine împotriva variantelor SARS-CoV-2.

Mai multe studii au arătat că imunitatea dobândită prin vaccinare începe să scadă odată cu trecerea timpului şi că varianta Omicron reuşeşte să evite, parţial, protecţia oferită de două doze ale vaccinurilor anti-COVID-19.

"Anticipăm o protecţie mai durabilă împotriva variantelor îngrijorătoare prin administrarea vaccinului mRNA-1273.214, care va fi candidatul nostru principal pentru o campanie de vaccinare cu doze booster în toamna anului 2022", a declarat CEO-ul companiei Moderna, Stephane Bancel.

Potrivit AFP, doza booster a noului vaccin Moderna are o concentraţie de 50 de micrograme. Efectele secundare au fost comparabile cu cele ale vaccinului original şi noul booster a fost bine tolerat în rândul celor 437 de participanţi la studiul clinic, a precizat compania americană, care intenţionează să monitorizeze noul răspuns imunitar pentru o perioadă de 91 de zile după injectare.

Agenţia pentru alimente şi medicamente din Statele Unite (FDA) prevede să reunească la sfârşitul lunii iunie un comitet care va analiza chestiunea necesităţii unei versiuni actualizate a vaccinurilor anti-COVID-19 în vederea unei vaste campanii de imunizare cu doze booster în toamna acestui an.

Toate vaccinurile anti-COVID-19 sunt pentru moment bazate pe tulpina iniţială a noului coronavirus şi s-au dovedit treptat mai puţin eficiente împotriva noilor variante virale apărute odată cu trecerea timpului. (sursa Agerpres)