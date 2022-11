Nu-ţi feri privirea! Activităţi la Galaţi de Ziua Mondială de luptă împotriva HIV-SIDA

Reprezentanţii Asociaţiei Pacienţilor din Galaţi având ca parteneri Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, Societatea Studenţilor Medicinişti din Galaţi împreună cu Prof. Univ. Dr. Arbune Manuela, având calitatea de Şef Sectie 1 în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Galaţi, Coordonator pe program HIV/SIDA şi un grup de elevi din cadrul Liceului de Turism si Alimentaţie „Dumitru Moţoc” Galaţi, vor desfăşura o serie de activităţi dedicatei zilei de 1 Decembrie Ziua Mondială de luptă împotriva HIV-SIDA şi comemorarea celor care au pierdut lupta cu boala. Aceste activităţi se desfăşoară cu scopul de a conştientiza populaţia în privinţa faptului că persoanele infectate cu virusul HIV sunt discriminate, deşi au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi oameni.

Acţiunile sunt dedicate Zilei Mondiale de luptă împotriva HIV-SIDA, marcată în fiecare an, începând cu anul 1988, pe data de 1 Decembrie. „Campania Asociaţiei Pacienţilor din Galaţi se desfăşoară cu sprijinul Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Voluntarii vor desfăşura o informare stradală în Municipiul Galaţi şi o Fundă Umană, urmând să abordeze diferite categorii de persoane cu informaţii despre riscurile infecţiei cu virusul HIV şi cu materiale informative de prevenire a îmbolnăvirii cu SIDA. Se doreşte conştientizarea a cel puţin 300 de persoane, care vor primi pliante informative”, transmit organizatorii.

1 Decembrie - Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA - „Nu-ţi feri privirea!”

Ziua de 1 Decembrie marchează, în fiecare an, lupta împotriva infecţiei HIV şi solidaritatea cu persoanele afectate de HIV/SIDA din întreaga lume. În mod tradiţional UNOPA realizează, în preajma acestei zile, o campanie naţională de informare cu privire la infecţia HIV, cu ajutorul organizaţiilor membre. Astfel, în acest an continuă Campania Naţională „Nu-ţi feri privirea!”, o campanie care urmăreşte transmiterea mai multor mesaje de actualitate pentru informarea şi educarea populaţiei cu privire la infecţia HIV:

1. Promovarea testării HIV - disponibilă gratuit în toată ţara prin intermediul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi/sau spitalelor de boli infecţioase, este o cale importantă de prevenire a noilor cazuri, de acces precoce la tratament şi servicii medicale. Testarea HIV se poate face şi în laboratoarele de analize private, contra cost, existând totodată şi variante de teste pe care oamenii le pot cumpăra şi le pot administra singuri, acasă, teste bazate pe salivă sau picătură de sânge.

2. Informarea căilor de transmitere a infecţiei cu virusului HIV şi a comportamentelor fără riscuri de infectare - fiecare dintre noi este responsabil pentru propria sănătate şi putem să ne protejăm de infecţia cu HIV şi alte infecţii cu transmitere sexuală dacă adoptăm comportamente fără riscuri şi folosim prezervativul la fiecare contact sexual cu persoane de a căror stare de sănătate nu suntem 100% siguri.

3. Nedetectabil = Netransmisibil - persoana seropozitivă care are acces la tratament, pe care îl urmează corect şi ca urmare virusul devine nedetectabil în sângele său (este sub limita de detecţie a aparatelor specializate în acest sens), nu mai transmite virusul altei persoane prin contact sexual. Acest mesaj aduce o schimbare majoră în viaţa persoanelor care trăiesc cu HIV şi este important ca populaţia să înţeleagă acest aspect, pentru ca atitudinile stigmatizante şi discriminatorii să dispară.

4. Accesul la tratament şi servicii medicale complexe pentru persoanele care trăiesc cu HIV - este în principal o cale de asigurare a unei calităţi crescute a vieţii pentru cei infectaţi, dar şi o cale majoră de prevenire a noilor infecţii, pentru că o persoană bine tratată devine Nedetectabilă (HIV este sub limita de detecţie a aparatelor în sângele persoanei) şi nu mai transmite infecţia.

Campania Naţională „Nu-ţi feri privirea!” desfăşurată de Asociaţia Pacienţilor din Galaţi în judeţul Galaţi cuprinde următoarele activităţi:

- campanie de informare în şcoli din judeţ, cu teme legate de prevenirea infecţiei cu virusul HIV în rândul tinerilor;

- campanie de informare stradală care constă în distribuirea de materiale informative pe tematică HIV, invitaţie la testare, mesaje de prevenire şi alte evenimente publice. Voluntarii prezenţi la activitate oferă informaţii suplimentare celor care solicită acest lucru.

- evenimentul public Funda Umană la care sunt invitaţi autorităţi, presă, voluntari, elevi şi profesori, cu scopul de a aduce în atenţia publică faptul că infecţia HIV nu a dispărut şi că sunt necesare acţiuni concrete în direcţia prevenirii transmiterii, testării, diagnosticării şi tratării în bune condiţii a celor infectaţi.

- conform datelor de la nivelul Compartimentului de Monitorizare al Infecţiei HIV/SIDA de la nivelul INBI Matei Balş, în România trăiau la 30 iunie 2022 un număr de 17.536 persoane infectate cu HIV, iar în primele 6 luni ale anului s-au diagnosticat cu HIV/SIDA un număr de 264 persoane. Dintre noile cazuri, calea de transmitere principală rămâne calea heterosexuală (61%), urmată de sexul neprotejat între bărbaţi care fac sex cu alţi bărbaţi (31%) şi prin consum de droguri injectabile (7%).

! „În judeţul Galaţi sunt înregistraţi în prezent un număr de 591 persoane diagnosticate cu infecţie HIV, iar cazuri noi depistate cu infecţie HIV, în primele 6 luni ale anului 2022, 10 persoane, conform datelor culese de la specialiştii din judeţ”, potrivit Asociaţiei Pacienţilor din Galaţi.