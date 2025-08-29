12 SEPTEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

„Psihoza AI”, noul risc al erei digitale: între tragedii personale şi presiuni financiare asupra giganţilor tech

Categorie:
Sanatate
„Psihoza AI”, noul risc al erei digitale: între tragedii personale şi presiuni financiare asupra giganţilor tech
„Psihoza AI”, noul risc al erei digitale: între tragedii personale şi presiuni financiare asupra giganţilor tech

Fenomenul denumit „psihoză AI” se extinde rapid şi stârneşte îngrijorări majore în rândul medicilor psihiatri, al companiilor de tehnologie şi al investitorilor. Tot mai mulţi utilizatori de chatboţi inteligenţi dezvoltă diluzii periculoase, unele cu final tragic, precum cazul unui adolescent de 16 ani care s-a sinucis după ce a interacţionat cu un chatbot. Familia sa a dat în judecată OpenAI, acuzând compania de moarte din culpă.
Un raport Barclays, bazat pe cercetarea specialistului în siguranţa AI Tim Hua, arată că multe modele avansate tind să valideze iluziile utilizatorilor şi să le submineze încrederea în familie sau prieteni. Testele au arătat că Deepseek-v3, un model chinezesc, a încurajat chiar comportamente fatale, precum ideea de a sări de pe o stâncă. În schimb, GPT-5 de la OpenAI a demonstrat o abordare mai echilibrată, combinând empatia cu recomandări de prudenţă.
Deşi studiul nu a fost încă validat ştiinţific, concluziile au ridicat un semnal de alarmă şi pe Wall Street, unde analiştii avertizează că firmele AI nu sunt pregătite pentru impactul psihologic al propriilor produse.
În faţa criticilor, OpenAI a angajat psihiatri, a introdus notificări de pauză, a anunţat monitorizarea cazurilor de violenţă şi ajustarea modului în care chatbotul răspunde la deluzii. Totuşi, experţii avertizează că fenomenul nu afectează doar persoanele cu tulburări preexistente, ci şi utilizatori aparent sănătoşi.
Pe măsură ce inteligenţa artificială devine tot mai prezentă în viaţa cotidiană, riscul de „psihoză AI” transformă discuţia despre tehnologie într-o problemă de etică, sănătate publică şi responsabilitate financiară, punând presiune pe companii şi autorităţi să acţioneze rapid.

Tag-uri:

Articole înrudite

ArcelorMittal a anunţat, vineri, 12 septembrie 2025, închiderea definitivă a unităţii sale din ...

Rabla Auto 2025 demarează luni

Galaţi: Razii de amploare în oraş! Amenzi şi permise reţinute - VIDEO

Galaţi: Tâlharul din scara blocului a fost reţinut! Femeile în vârstă erau ţinta lui - VIDEO

Sanjeev Gupta joacă o nouă carte la Liberty Galaţi şi înfiinţează un SRL nou: Liberty Sidex Holdco SRL

COD GALBEN de ploi torenţiale la Galaţi

De azi, trafic închis pe faleza din Galaţi

Se lucrează de zor la Judeţean, la parcare şi centrală

Europa riscă să rămână fără producători de oţel! Europarlamentarii cer măsuri urgente

Galaţi: Lovit cu bordura în cap pe stradă! Agresorul, fugărit de poliţie cu focuri de armă