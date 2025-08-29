Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile pentru copii în realitatea virtuală

Un material publicat de The Washington Post aduce în atenţie acuzaţii serioase la adresa Meta, compania care deţine platformele sale de realitate virtuală. Conform documentelor transmise Congresului SUA de foşti şi actuali angajaţi, unele cercetări interne privind siguranţa copiilor în mediul VR ar fi fost cenzurate pentru a ascunde incidente grave. Meta respinge acuzaţiile şi afirmă că investigaţiile sale respectă legislaţia aplicabilă, scrie Engadget.

Documentele prezentate ar descrie situaţii în care copii sub 10 ani ar fi fost abordaţi de adulţi necunoscuţi în spaţiile virtuale Meta, inclusiv cu propuneri cu tentă sexuală. Doi cercetători au declarat că au intervievat o familie din Germania, unde un copil ar fi fost contactat de străini online, însă menţiunile explicite despre incident ar fi fost eliminate din raport la cererea superiorilor. În varianta finală, documentul menţiona doar îngrijorările părinţilor privind posibile riscuri.

Alte materiale obţinute de Congres sugerează că departamentul juridic al Meta ar fi recomandat evitarea colectării de date despre minori, invocând motive de reglementare. Contextul ar putea fi legat de audierile din 2021 privind protecţia copiilor în mediul digital. De asemenea, documentele avertizau că unii utilizatori sub 13 ani reuşeau să eludeze restricţiile de vârstă pentru a folosi căşti VR, fapt ce a precedat decizia Meta de a coborî pragul minim oficial la 10 ani.

Într-o declaraţie pentru The Washington Post, purtătoarea de cuvânt Dani Lever a descris acuzaţiile drept o „naraţiune falsă construită prin selectarea tendenţioasă a unor documente”. Ea a insistat că Meta nu interzice studiile privind utilizarea produselor de către minori şi că echipele de cercetare lucrează conform unor standarde ridicate. În ceea ce priveşte incidentul din Germania, compania nu a confirmat şi nici nu a infirmat faptele, sugerând că ştergerea unor pasaje ar fi putut fi determinată de reglementările COPPA sau GDPR. Cercetătorii contestă această explicaţie, afirmând că au avut consimţământul explicit al părinţilor implicaţi.

Subiectul va fi dezbătut săptămâna aceasta în cadrul unei audieri organizate de un subcomitet al Senatului SUA pe tema siguranţei online. Discuţiile apar într-un moment delicat pentru Meta, care tocmai a anunţat extinderea aplicaţiei Horizon Worlds către utilizatori preadolescenţi, condiţionată de acordul parental, decizie ce a atras deja atenţia legislativului american.