Rafila: ”Trebuie să rupem pisica! Un chirurg care face 2-3 operaţii zilnic are acelaşi salariu ca cel care face 2-3 intervenţii pe lună”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că plata muncii personalului medical nu este bazată pe performanţă, iar acelaşi salariul primeşte un chirurg care face în fiecare zi 2-3 intervenţii şi un chirurg care face 2-3 intervenţii pe lună. Ministrul Sănătăţii a mai declarat că nu se poate ca personalul din spitale care duce greul sistemului de sănătate, în deosebi cei din spitale mari de urgenţă, să fie plătiţi la fel ca personalul din spitale la care gradul de ocupare a paturilor e 30 sau 40%. El a precizat că îşi ia angajamentul să rezolve îndrepte această situaţie. Potrivit ministrului, soluţia este dezvoltarea serviciului ambulatorii de specialitate şi înlocuirea, de exemplu, a unor unităţi spitaliceşti, cu unităţi ambulatorii care să facă şi spitalizare de zi, dar nu spitalizare de lungă durată.

„Plata muncii care se face către personalul medical nu este bazată pe performanţă, adică acelaşi salariul primeşte un chirurg care face în fiecare zi 2-3 intervenţii şi un chirurg care face 2-3 intervenţii pe lună. Nu e nicio diferenţă salarială şi trebuie să găsim elemente sau să dăm putere managerului unei unităţi sanitare să facă această diferenţiere”, a declarat ministrul Sănătăţii, la Radio Hit Iaşi. Ministrul a subliniat că există o propunere din partea unei colege de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să poată să facă acest lucru. Alexandru Rafila a menţionat că în mod absolut că va fi rezistenţă la o astfel de schimbare.

„Totuşi, trebuie să aducem o dată adevărul în faţă. Eu nu pot să plătesc la fel personalul din spitale care duc greu sistemului de sănătate, spitale mari de urgenţă, mai ales în perioada asta, faţă de spitale la care gradul de ocupare a paturilor e 30 sau 40%”. Oamenii îşi iau nişte salarii şi cam atât, iar pacienţii mai complicati sunt trimişi la spitale de prima categorie. Trebuie să rupem pisica asta odată şi mă asigur că vom face demersurile în acest sens”, a declarat Rafila.

El a ţinut să precizeze că nu este în niciun fel împotriva personalului medical. „Vreau să fiu foarte bine înţeles, ele sunt făcute în favoarea pacienţilor şi în favoarea unei finanţări mai bune a sistemului de sănătate, pentru că dacă plăteşti acolo unde se fac servicii, sigur că sunt zone care vor fi afectate, unde nu se fac servicii, dar acolo putem găsi o soluţie. Cred că soluţia este de dezvoltare a serviciului ambulatoriu de specialitate şi înlocuirea, de exemplu, a unor unităţi spitaliceşti, nu închidere, nu-mi place termenul ăsta, dar transformarea lor în unităţi ambulatorii care să facă şi spitalizare de zi, dar nu spitalizare de lungă durată, unde oamenii se poată să fie investigaţi, să primească un tratament dacă afecţiunea lor nu necesită o intervenţie chirurgicală sau o spitalizare continuă într-un alt spital”, a explicat ministrul.

Ministrul Sănătăţii a arătat că România are în momentul de faţă cel mai mare număr de paturi de spitalizare continuă, raportat la populaţie, din Uniunea Europeană şi acest număr mare de paturi va trebui progresiv să fie redus şi înlocuit cu servicii ambulatorii. „Nu cred că mai este timp de aşteptat, mai ales că vedeţi criza economică în care suntem accelerează anumite procese şi atunci trebuie să le rezolvăm. Eu nu cred că un om, dacă este bine investigat şi bine tratat, vrea neapărat să stea în spital patru zile. Preferă, cred, să fie investigat, să primească tratamentul de care are nevoie, eventual să meargă la control peste câteva zile, decât să fie internat într-un spital unde, sigur, sunt condiţii hoteliere mai bune sau mai puţin bune. Problema importantă este să primească tratamentul şi investigaţia iniţială şi ulteriorul tratament de care are nevoie”, a afirmat Rafila.