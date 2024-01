Tipuri de tuse la copii şi când trebuie să ajungi la doctor

După febră, simptomul care semnalează prezenţa unei infecţii în organism, tusea ocupă locul al doilea pe lista motivelor pentru care părinţii fug la camerele de gardă ale spitalelor cu cei mici. Însă tusea este doar un reflex sănătos de curăţare a căilor respiratorii. Care, da, apare în fazele incipiente ale unei infecţii respiratorii şi, da, dispare greu, pentru că şi atunci când nasul nu mai curge, secreţiile din căile respiratorii sunt încă prezente. De aceea, tratamentul primit de la medic când avem infecţii respiratorii trebuie urmat până în ultima zi, potrivit hotnews.ro.

Indicat şi nerecomandat când copilul tuşeşte

Tusea unui copil poate deveni lesne un motiv de îngrijorare pentru părinţi. Mai ales când durează o perioadă lungă (mai mult de o săptămână sau două) ori deranjează activităţile de peste sau somnul întregii familii. Dincolo de aceste inconveniente, tusea nu este, de cele mai multe ori, ceva grav. Este unul dintre cele mai frecvente simptome ale răcelii şi ale altor virusuri, inclusiv gripale. Dar dacă este cauzată de un virus, antibioticele nu o vor opri. Infecţiile virale trebuie să-şi urmeze cursul. Iar tusea ajută copilul să elimine mucusul din căile respiratorii.

Deşi există medicamente care pot opri tusea, numite antitusive, care pot fi cumpărate fără prescripţie medicală, medicii ne atenţionează că acestea nu fac decât să inhibe reflexul de tuse. Astfel, oferind copilului aceste antitusive fără recomandarea unui medic specialist, opreşti un gest reflex care îl ajută de fapt pe copil să elimine secreţiile în exces. Nu elimini cauza, adică secreţiile care îl fac să tuşească.

Cel mai bun lucru pe care îl poţi face este să-i oferi copilului multe lichide călduţe (lapte matern sau formulă pentru sugari), miere (celor peste 1 an). Funcţionează foarte bine şi inhalaţiile cu aburi calzi (20 de minute într-o baie aburită). Îl ajuţi să se odihnească noaptea, dacă îi pui picături cu apă salină pentru a-i descongestiona nasul, dar şi dacă foloseşti un umidificator în camera copilului. Antibioticul nu ajută în tuse, mai ales dacă tusea apare pe fondul unei infecţii virale.

De câte feluri este tusea şi când e cazul să mergi la doctor când copilul tuşeşte

De regulă, tusea fără alte simptome nu e un motiv de îngrijorare. Un copil poate răci de mai multe ori în sezonul rece (toamnă, iarnă), iar tusea apare de fiecare dată. Tusea acută durează aproximativ două săptămâni şi trece de la sine. Este important să ştii că există diferite tipuri de tuse, iar majoritatea nu sunt un semn al unei probleme grave. Iată cum să le deosebeşti:

Tusea uscată/neproductivă

O tuse uscată nu produce (de aici, neproductivă) mult mucus şi adesea însoţeşte o infecţie respiratorie virală, cum ar fi o răceală sau gripă. O tuse cu dureri în gât, dureri de cap şi nas curgător, fără febră, semnalează, cel mai probabil, doar o răceală care trebuie să-şi urmeze cursul. Aceste infecţii pot dura câteva săptămâni. Tusea uscată poate fi şi semnul unor alergii, însă alergiile nu provoacă febră, dureri musculare sau stări de oboseală.

Tusea umedă/productivă

O tuse umedă este o tuse care provine din piept şi produce adesea mucus sau flegmă albă, galbenă sau verde. Poate fi sau nu semnul unei infecţii bacteriene. O tuse umedă de lungă durată poate duce la o infecţie toracică gravă. Deci, dacă copilul are o tuse umedă, cel mai bine ar fi să suni medicul pediatru. Dacă tusea este de la o infecţie bacteriană, medicul îţi poate prescrie antibiotice. Dacă tusea este cauzată de un virus, copilul va avea nevoie de odihnă şi lichide în timp ce boala îşi desfăşoară cursul.

Tusea lătrătoare

Dacă tusea copilului sună ca un lătrat răguşit, probabil că are crup. Crupul este o infecţie virală a căilor respiratorii superioare care apare frecvent la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani, deşi şi copiii mai mari se pot îmbolnăvi. Este, de fapt, o laringită sau o laringo-traheo-bronşită. Când aerul trece printre corzile vocale, acest pasaj fiind îngustat, copilului îi va fi greu să respire. Respiraţia va fi şuierătoare şi tusea va semăna cu un lătrat. Vocea va fi aspră şi răguşită, mai ales când copilul plânge.

Crupul debutează, de obicei, cu simptome de răceală, iar tusea apare brusc. La majoritatea copiilor cu crup se aude un şuierat când respiră. Sunetul acesta se numeşte stridor. La unii copii, apare şi o respiraţia rapidă, sacadată, greoaie. Atunci când copilul inspiră şi expiră, pieptul i se va ridica şi coborî semn că respiră greu. Atât stridorul, cât şi semnele de respiraţie greoaie trebuie investigate de un medic.

Tusea convulsivă/măgărească

Tusea măgărească, după cum i se mai spune tusei convulsive, este numită medical pertussis. Este o infecţie bacteriană gravă a căilor respiratorii. Este foarte contagioasă. Se răspândeşte cu uşurinţă prin tuse şi strănut infectate, dar poate fi prevenită prin vaccinare (imunizarea este inclusă în schema naţională de vaccinare a copiilor din România). Numele de „tuse măgărească” şi l-a câştigat din cauza zgomotelor pe care le face copilul când tuşeşte.

Tusea cronică

Tusea cronică este tusea care se întinde pe o perioadă lungă şi necesită medicaţie antiasmatică. Tusea cronică poate să apară şi în caz de pneumonie, sinuzită, boală de reflux gastroesofagian. Acest tip de tuse se tratează diferit şi impune prezenţa la medic.

Când cere tusea control medical:

- când copilul are spasme sau atacuri severe de tuse, respiraţie şuierătoare sau stridor;

- când are o tuse care durează mai mult de patru săptămâni/ când tusea se înrăutăţeşte/ când pare cauzată de ceva specific (cum ar fi polenul, praful, animalele de companie etc.);

- când are febră de mai mult de trei zile.

Când tusea cere control medical de urgenţă:

- când copilul e mai mic de 3 luni;

- când respiră rapid sau se chinuie să respire;

- are o culoare albastră la buze, faţă sau limbă, în timpul sau după o repriză de tuse.

! Dacă te gândeşti să oferi copilului medicamente pentru tuse fără prescripţie medicală, rişti să îi faci mai mult rău decât bine. Aşa că orice întrebare ai legat de tratament, ia legătura cu medicul copilului.