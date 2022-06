Un medicament experimental îi ajută pe unii dintre pacienţii al căror cancer pulmonar s-a răspândit la creier

Un medicament experimental produs de Mirati Therapeutics, care vizează o mutaţie genetică specifică, a ajutat într-un studiu clinic aproximativ o treime dintr-un mic grup de pacienţi al căror cancer pulmonar se răspândise la creier, a anunţat luni această companie americană specializată în oncologie, informează Reuters.

Datele preliminare au arătat că dintre cei 19 pacienţi trataţi cu medicamentul Adagrasib, trei au prezentat o retragere completă a metastazelor din sistemul nervos central şi alţi trei au beneficiat de o micşorare parţială a tumorilor, au dezvăluit reprezentanţii companiei Mirati Therapeutics înaintea unei prezentări oficiale la Chicago în cadrul conferinţei anuale organizate de Societatea Americană de Oncologie Clinică.

După o perioadă medie de monitorizare de 6,6 luni, alţi 10 pacienţi au obţinut o stabilizare a metastazelor cerebrale, a precizat compania americană.

Efecte secundare severe au apărut însă la 36% dintre pacienţii care au primit Adagrasib.

Acest medicament cu administrare orală este conceput pentru a ţinti o formă mutantă a genei KRAS care este detectată la circa 13% din cancerele pulmonare fără celule mici (NSCLC), cel mai comun tip de cancer la plămâni.

"Cam o treime dintre pacienţii" care au cancer pulmonar cu genă mutantă KRAS dezvoltă metastaze cerebrale, a declarat CEO-ul companiei Mirati Therapeutics, David Meek, într-un interviu.

Aceşti pacienţi au o speranţă medie de supravieţuire de aproximativ cinci luni, potrivit mediului Joshua Sabari, un cercetător implicat în acest studiu clinic şi oncolog la Langone Perlmutter Cancer Center din cadrul Universităţii New York.

Compania Mirati Therapeutics a anunţat săptămâna trecută că rezultatele generale obţinute în urma studiului clinic arată că medicamentul Adagrasib a micşorat tumorile pentru 43% dintre cei 112 pacienţi incluşi în cercetare şi care erau diagnosticaţi cu cancer pulmonar în stadiu avansat. Totuşi, medicamentul a indus şi serioase efecte secundare, precum hepatotoxicitate şi anemie, la 46% dintre pacienţi, fapt care a dus la scăderea valorii acţiunilor companiei.

Investitorii doreau să afle cât de bine se descurcă medicamentul produs de Mirata Therapeutics în faţa primului medicament oncologic care vizează mutaţia KRAS, denumit Lumakras şi dezvoltat de Amgen Inc., care a fost autorizat de Agenţia americană pentru alimente şi medicamente (FDA) anul trecut.

Aceste două medicamente fac parte dintr-o tendinţă mai amplă de tratamente medicale care vizează mutaţii genetice specifice şi vinovate de apariţia cancerelor, indiferent de organul în care această boală apare pentru prima dată.

FDA este aşteptată să ia decizia de autorizare a medicamentului produs de Mirati Therapeutics pentru formele avansate de NSCLC până la jumătatea lunii decembrie din acest an.

Compania americană, care are sediul general în California, testează medicamentul Adagrasib şi ca tratament iniţial pentru NSCLC, administrat atât singur, cât şi în combinaţie cu medicamentul imunoterapeutic Keytruda, dezvoltat de grupul farmaceutic Merck. (sursa Agerpres)