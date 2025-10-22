Injecţia care ar putea controla colesterolul toată viaţa

O singură injecţie ar putea deveni, în viitor, suficientă pentru a menţine sub control nivelul colesterolului „rău”, susţin medicii care urmăresc un nou tratament experimental considerat deja o posibilă schimbare majoră în cardiologie. Terapia, numită pentru moment VERVE-102, acţionează direct asupra unei gene responsabile de producerea colesterolului LDL şi ar putea elimina necesitatea tratamentului zilnic cu statine pentru milioane de pacienţi.

Spre deosebire de medicamentele obişnuite, VERVE-102 este o terapie genomică ce „opreşte” selectiv gena care produce proteina PCSK9, implicată în creşterea nivelului de LDL. Practic, organismul este modificat astfel încât să genereze mult mai puţin colesterol nociv. Tratamentul se administrează prin perfuzie intravenoasă, într-o singură sesiune de câteva ore, şi nu elimină complet colesterolul, dar reduce semnificativ capacitatea ficatului de a-l produce la niveluri riscante.

Un studiu pilot realizat pe 14 pacienţi cu colesterol foarte ridicat a arătat că o singură doză poate reduce nivelul de LDL cu până la 53% în decurs de patru săptămâni, iar dozele mai mici au dus la scăderi de peste 20%. Urmează teste clinice extinse, pe mii de voluntari, care vor evalua eficienţa şi siguranţa pe termen lung, însă rezultatele de până acum sunt promiţătoare.

Impactul pentru pacienţi ar putea fi considerabil, în special pentru cei care urmează tratamente zilnice cu statine şi se confruntă cu efecte secundare precum dureri musculare sau oboseală. Pentru persoanele cu hipercolesterolemie familială, o boală genetică prezentă încă din copilărie, această terapie ar putea reprezenta o soluţie esenţială.

Medicii privesc cu entuziasm, dar şi prudenţă, deoarece intervenţiile genetice pot avea efecte necunoscute pe termen lung. De aceea, autorităţile cer dovezi solide înainte de aprobarea utilizării la scară largă. O posibilă problemă ar putea fi şi costul, terapiile genetice fiind foarte scumpe, însă unii specialişti consideră că un tratament unic ar putea reduce cheltuielile sistemelor de sănătate comparativ cu terapiile continue.

Cercetătorii descriu VERVE-102 ca pe o posibilă schimbare de paradigmă în medicina cardiovasculară şi afirmă că, dacă rezultatele se confirmă, injecţia care controlează colesterolul ar putea deveni una dintre descoperirile medicale majore ale acestui deceniu. (sursa stiripesurse.ro)