Un test sangvin prezice recidivele de cancer mamar şi identifică pacientele care răspund bine la tratament

Un nou test sangvin este capabil să prezică situaţiile de recidivă în cazul cancerului mamar şi să identifice pacientele care vor reacţiona bine la tratament, informează Press Association, potrivit Agerpres. Cercetătorii de la Institute of Cancer Research din Londra afirmă că "biopsia lichidă" poate să detecteze modificările genetice din tumorile pacientelor şi să indice dacă acele femei vor reacţiona mai bine sau mai puţin bine la un medicament nou. Acele modificări genetice pot să indice, de asemenea, dacă boala va reveni în cazul unor paciente. Studiul a fost prezentat la reuniunea anuală a American Society of Clinical Oncology, organizată în oraşul Chicago. Profesorul Paul Workman, directorul executiv al Institute of Cancer Research, a declarat: "Abilitatea cancerului de a evolua pentru a deveni rezistent la tratamente este cea mai mare provocare cu care ne confruntăm în încercarea noastră de a îmbunătăţi şansele pacientelor de a supravieţui şi calitatea vieţii lor". "Testele pentru aşa-zisa biopsie lichidă reprezintă o parte-cheie a instrumentelor noastre pe care le folosim pentru a învinge adaptabilitatea şi evoluţia cancerului şi pentru a depista primele simptome ale rezistenţei sale la medicamente". "Detectarea potenţialului cancerelor de a dezvolta rezistenţă ar putea să ne permită să prezicem următoarea mişcare a cancerului şi să răspundem cu noi planuri adaptate de tratament". Fragmente de ADN tumoral prezent în probele de sânge recoltate de la 310 femei cu cancere mamare cu receptori de estrogen pozitivi - cea mai comună formă a bolii - au fost analizate în cadrul acestui studiu. Pacientele aveau cancer mamar în stadiu avansat şi participau la un studiu privind testarea medicamentului-ţintă Palbociclib şi a medicamentului Fulvestrant folosit în terapia hormonală. Cercetătorii au descoperit că 42% dintre femei prezentau una sau mai mult de trei modificări ale ADN-ului tumoral în fluxul lor sangvin, fapt care le predispune la un risc de recidivă timpurie. Femeile al căror ADN tumoral conţinea modificări ale genei canceroase p53 s-au confruntat cu o revenire a cancerului după o perioadă medie de 3,7 luni, în comparaţie cu 12,7 luni pentru pacientele fără astfel de modificări în structura genelor. Cercetătorii au descoperit că o creştere a modificărilor la nivelul altor gene poate să indice şi momentul în care cancerul ar putea să revină în organism.