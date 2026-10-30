Now Reading: Galațiul, capitala badmintonului: Sportivii gălățeni de la CSU, Siderurgistul și Agero au urcat pe podium. Daria Irina Gherasim, din nou campioană națională

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    Galațiul, capitala badmintonului: Sportivii gălățeni de la CSU, Siderurgistul și Agero au urcat pe podium. Daria Irina Gherasim, din nou campioană națională

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Galațiul, capitala badmintonului: Sportivii gălățeni de la CSU, Siderurgistul și Agero au urcat pe podium. Daria Irina Gherasim, din nou campioană națională

Catalin RĂDULESCUSport30 octombrie 2026

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La sala Siderurgistul au avut loc zilele trecute meciurile din cadrul Campionatului Național de badminton pentru categoriile Under 11 și Under 19. Galațiul a fost reprezentat cu succes de sportivi legitimați la CSU, Siderurgistul și Agero. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor și bilanțul general de 9 medalii: o medalie de aur, două medalii de argint și șase medalii de bronz. 

La categoria Under 19, CSU Galați, antrenor Dorel Badiu, a obținut 6 medalii, după cum urmează: 

  • Daria Irina Gherasim – locul 1 la dublu feminin împreună cu Cristina Sîrbu, de la CSM Timișoara, locul 2 la dublu mixt alături de Ștefan Zubcu – Politehnica Iași și locul 3 la simplu feminin, după ce gălățeanca a fost nevoită să se retragă în semifinale din cauza unor crampe; 
  • Alexia Chirilă – Amalia Ioana Pintilie – locul 3 la dublu feminin; 
  • Matei Slavu – locul 3 la dublu masculin împreună cu Ștefan Zubcu – Poli Iași. 

La categoria Under 11, Radu Mihnea Eftinca, de la Siderurgistul, antrenori Iulian Călin, Adrian Pamfil și Dorel Badiu, a cucerit două medalii: 

  • Bronz la simplu băieți; 
  • Argint la dublu băieți, alături de Matei Hazapariu – CSȘ Onești. 

Ana Maria Horneț, legitimată la Agero, antrenori Marius Constandache și Bogdan Cristea, a urcat pe treapta a treia a podiumului la dublu fete împreună cu Ioana Diana Ivan, de la CSȘ Bacău. 

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