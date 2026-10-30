Galațiul, capitala badmintonului: Sportivii gălățeni de la CSU, Siderurgistul și Agero au urcat pe podium. Daria Irina Gherasim, din nou campioană națională

La sala Siderurgistul au avut loc zilele trecute meciurile din cadrul Campionatului Național de badminton pentru categoriile Under 11 și Under 19. Galațiul a fost reprezentat cu succes de sportivi legitimați la CSU, Siderurgistul și Agero. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor și bilanțul general de 9 medalii: o medalie de aur, două medalii de argint și șase medalii de bronz.
La categoria Under 19, CSU Galați, antrenor Dorel Badiu, a obținut 6 medalii, după cum urmează:
La categoria Under 11, Radu Mihnea Eftinca, de la Siderurgistul, antrenori Iulian Călin, Adrian Pamfil și Dorel Badiu, a cucerit două medalii:
Ana Maria Horneț, legitimată la Agero, antrenori Marius Constandache și Bogdan Cristea, a urcat pe treapta a treia a podiumului la dublu fete împreună cu Ioana Diana Ivan, de la CSȘ Bacău.