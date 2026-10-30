Galațiul, capitala badmintonului: Sportivii gălățeni de la CSU, Siderurgistul și Agero au urcat pe podium. Daria Irina Gherasim, din nou campioană națională

La sala Siderurgistul au avut loc zilele trecute meciurile din cadrul Campionatului Național de badminton pentru categoriile Under 11 și Under 19. Galațiul a fost reprezentat cu succes de sportivi legitimați la CSU, Siderurgistul și Agero. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor și bilanțul general de 9 medalii: o medalie de aur, două medalii de argint și șase medalii de bronz.

La categoria Under 19, CSU Galați, antrenor Dorel Badiu, a obținut 6 medalii, după cum urmează:

Daria Irina Gherasim – locul 1 la dublu feminin împreună cu Cristina Sîrbu, de la CSM Timișoara, locul 2 la dublu mixt alături de Ștefan Zubcu – Politehnica Iași și locul 3 la simplu feminin, după ce gălățeanca a fost nevoită să se retragă în semifinale din cauza unor crampe;

– locul 1 la dublu feminin împreună cu Cristina Sîrbu, de la CSM Timișoara, locul 2 la dublu mixt alături de Ștefan Zubcu – Politehnica Iași și locul 3 la simplu feminin, după ce gălățeanca a fost nevoită să se retragă în semifinale din cauza unor crampe; Alexia Chirilă – Amalia Ioana Pintilie – locul 3 la dublu feminin;

– locul 3 la dublu feminin; Matei Slavu – locul 3 la dublu masculin împreună cu Ștefan Zubcu – Poli Iași.

La categoria Under 11, Radu Mihnea Eftinca, de la Siderurgistul, antrenori Iulian Călin, Adrian Pamfil și Dorel Badiu, a cucerit două medalii:

Bronz la simplu băieți;

Argint la dublu băieți, alături de Matei Hazapariu – CSȘ Onești.

Ana Maria Horneț, legitimată la Agero, antrenori Marius Constandache și Bogdan Cristea, a urcat pe treapta a treia a podiumului la dublu fete împreună cu Ioana Diana Ivan, de la CSȘ Bacău.