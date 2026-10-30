Now Reading: George Toderașc, prefectul județului Galați: „Reluarea circulației feroviare pe ruta Galați – Bârlad, pe întregul traseu, trebuie realizată cât mai curând posibil” 

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    George Toderașc, prefectul județului Galați: „Reluarea circulației feroviare pe ruta Galați – Bârlad, pe întregul traseu, trebuie realizată cât mai curând posibil” 

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George Toderașc, prefectul județului Galați: „Reluarea circulației feroviare pe ruta Galați – Bârlad, pe întregul traseu, trebuie realizată cât mai curând posibil” 

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei30 octombrie 2026

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Prefectul județului Galați, George Toderașc, a efectuat o vizită pe teren alături de directorul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați, Gabriel Oprea, pentru a evalua stadiul lucrărilor pe linia de tren Galați – Bârlad. Această conexiune feroviară vitală este blocată parțial încă din septembrie 2024, în urma distrugerilor severe provocate de inundații. Oficialii au analizat eforturile de refacere a terasamentului, decolmatarea liniilor, dar și intervențiile suplimentare realizate în regie proprie de personalul feroviar în zonele unde accesul fusese inițial blocat. 

În timp ce pe distanța Chiraftei – Târgu Bujor garniturile feroviare au reînceput să circule din 14 octombrie 2026, pe tronsonul Târgu Bujor – Berești – Grivița se fac încă ultimele verificări tehnice și remedieri de neconformități. Reprezentanții CFR estimează că reluarea circulației pe acest ultim segment va avea loc pe 6 noiembrie 2026. În prima fază, garniturile vor circula cu o restricție de viteză de 30 km/h, urmând ca limitele normale să fie reinstaurate după finalizarea completă a tuturor etapelor tehnologice. 

Situația actuală lovește direct în navetiștii din județ, peste 1.200 de persoane fiind obligate zilnic să combine trenul cu autobuzul pentru a se deplasa, în condițiile în care, înainte de inundații, numărul călătorilor depășea zilnic 2.000 de persoane. Prefectul a subliniat că reluarea traficului pe întregul traseu nu va fi făcută cu prețul unor compromisuri.

„Înțeleg așteptările oamenilor și dorința de a beneficia cât mai curând de acest serviciu, însă siguranța călătorilor trebuie să rămână prioritară. Am vrut să mă asigur că se fac demersurile necesare pentru ca lucrările de refacere a infrastructurii să avanseze fără a se face compromisuri în ceea ce privește siguranța. Este important ca infrastructura feroviară să îndeplinească toate condițiile de siguranță înainte de redeschiderea integrală a liniei și am primit asigurări în acest sens”, a declarat George Toderașc. 

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