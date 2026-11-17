Campionatul naţional de handbal juvenil a programat în weekend noi partide.

La junioare Under 17, ACS Lucian Bute, antrenori: Nicoleta Vlad şi Bogdan Fuică, a câştigat clar derbiul din sala Siderurgistul cu CSM Ploieşti, scor final: 38-30. Olimpicele au folosit formula: Voion 8 intervenţii, Anuţi 1 int, Bordei 1 int – K.Mocanu 7 goluri, Mercaş 5 g, Gheorghian 3 g, Cibotariu, Dumitraşcu 1 g, Răchită 13 g, Şandru, Iftenie 2 g, Butnariu 5 g, Penişoară 1 g, Enache 1 g, Sandu, Kiss. Echipa noastră continuă să fie neînvinsă în acest sezon şi va următorul meci sâmbătă, 21 noiembrie, la sala Siderurgistul cu HC Dunărea Brăila, celealată echipă cu maxim de puncte din seria B.

CSM Galaţi, antrenor Viorel Alexandru, continuă să lupte pentru o poziţie care să-i asigure calificarea la turneul semifinal şi a câştigat în deplasare cu Academia Junior Ploieşti, scor final: 40-25. Lotul gălăţean: Mocanu 8 int, 1 gol, Lupu 1 int, Cibotaru – Filip, Cardon 3 g, Viişoreanu, Buduruţă, D.Şalabină 1 g, Şt.Toader 10 g, Gheonea 4 g, Avram 6 g, Şt.Tudorache 1 g, Talabă 6 g, Cincă, Caimac 3 g, Cr.Toader 5 g.

Alte rezultate: LPS IB Soter Buzău – CSŞ Galaţi 41-22 şi CS Comunal Bereşti Tazlău – CSŞ Tecuci 38-28.

La junioare U 15, ACS Viitorul Oţelul, antrenori: Daciana Balaban şi Cătălina Cioaric, a încheiat turul cu maxim de puncte şi a obţinut încă o victorie: 47-17 în deplasare cu LPS Brăila. Lotul gălăţean: Dinu 8 int, Sumurduc 4 int – A.Tudorache 2 g, Ştefan 2 g, Didilă 5 g, Apetrei 6 g, Balmuş 2 g, Homler 8 g, B.Şalabină 2 g, Docan 8 g, Carp 3 g, Panaite 2 g, Sîrghi 3 g, Orbeanu 4 g, Ivanov 3 g, K.Dulcescu 5 g.

Locul 2 în grupa C este deţinut de ACS Lucian Bute, antrenori: Nicoleta Vlad şi Bogdan Fuică, care a terminat prima parte a sezonului regulat cu o victorie la Buzău: 45-23 cu LPS Iolanda Balaş Soter. Olimpicele mici au folosit formula: Anuţi 5 int – Trif, Pîrvu 1 g, Vrînceanu, Enache 8 g, K.Mocanu 4 g, Dumitraşcu 6 g, Sandu 1 g, Şerban 5 g, Andone 3 g, Rolea 2 g, Chiriac 1 g, B.Mocanu 1 g, Banţa 1 g, Bodea 2 g, Lupea 10 g.

CSŞ Tecuci, antrenor Ovidiu Crăciun, s-a impus acasă în faţa celor de la CS Comunal Bereşti Tazlău, scor final: 23-15. Lotul tecucencelor: Huştiu 8 int – Crihană, Chirilă 3 g, Carp 1 g, Ivan 7 g, Dumitru 7 g, Poehescu, Diaconu, Adam 5 g, Berescu, Drăguş, Panaite, Tudose.

Într-o altă partidă: Junior BB Buzău – CSM Galaţi 19-13.

La juniori Under 19, CSŞ Galaţi, antrenor Costel Coman, a reuşit o victorie categorică: 52-32 cu LPS IBS Buzău. Echipa gălăţeană a avut componenţa: Cr.Bitire 16 int, D.Bodea 2 int – Cobiliţă, Mereoru 8 g, Dineaţă 2 g, Popoiu 5 g, Dulgheru, Lupu 9 g, Urmă, Bogos 13 g, A.Bitire 5 g, Şerban 10 g, Gheorghiţă.