Handbal juvenil: Victorii gălăţene pentru ACS Lucian Bute şi Viitorul Oţelul. Prima înfrângere pentru junioarele 1 de la CSM Galaţi

În weekend au fost programate noi meciuri din cadrul Campionatului Naţional de handbal pentru junioare. Echipele gălăţene au obţinut victorii importante în lupta pentru calificarea la turneele semifinale, dar şi înfrângeri dureroase care au aprins spiritele în tribune.

La junioare Under 19, CSM Galaţi, antrenori Sanda Asandei şi Iulia Ilie, au înregistrat prima înfrângere din acest sezon, scor 25-39 (8-21), pe terenul liderului HC Dunărea Brăila. Lotul gălăţean: Popoiu 3 intervenţii, Bălan 6 int. – Muşat 2 goluri, Isac, Irimin, Radu 3 g, Purice-Susanu 1 g, Cr.Bîrlădeanu, Stanciu, Darie 2 g, Preda 1 g, Mihoci 3 g, Iorga, Codreanu, Bucner 13 g, Ionaşcu.

ACS Lucian Bute, antrenori Nicoleta Vlad şi Bogdan Fuică, s-au impus clar în deplasare cu LPS Brăila, scor final: -49 (12-23). Lotul olimpicelor: Ţîmpu 8 interv, Voion 2 int, Cărare 2 int – Butnariu 3 goluri, Iftenie 3 g, Penişoară, Alban 8 g, Popa 4 g, Vrabie 6 g, Răchită 7 g, Mercaş 3 g, Dohotariu 6 g, Şandru, Trifan 6 g, Gheorghian 3 g.

La junioare Under 17, sala Siderurgistul a găzduit derbiul gălăţean, unul al orgoliilor din tribune, dintre CSM Galaţi, antrenor Viorel Alexandru, şi ACS Lucian Bute, antrenori Nicoleta Vlad şi Bogdan Fuică. Dacă pe teren lucrurile au fost clare, scor final: 21-28 (9-14), olimpicele bifând a 7-a victorie consecutivă, după fluierul final spiritele s-au aprins în tribune, unde tonul l-a dat „omul orchestră”. Şi apropo, am mai întrebat şi noi în stânga şi în dreapta şi nu prea este regulamentar ca spectatorii să vină la evenimente sportive cu microfon şi staţie de amplificare.

Cele două echipe au folosit formulele: Mocanu 10 int, Lupu, Ciobotaru – Cardon 2 goluri, Savin, Viişoreanu, Buduruţă, Şalabină, Toader 4 g, Gheonea 2 g, Avram 7 g, Şt.Tudorache, Talabă 4 g, Cincă, Caimac 2 g, Cr.Toader, respectiv Voion 17 int, Cărare 1 int, Bordei – Gheorghian 5 g, Cibotariu, Mercaş 6 g, Butnariu 2 g, K.Mocanu 5 g, Chiriac, Răchită 5 g, Iftenie 2 g, Penişoară, Dumitraşcu, Enache, Sandu, Şandru 2 g.

Alte rezultate: CSŞ Galaţi – HC Dunărea Brăila 21-45, CSŞ Tecuci – ALH Dinamic Focşani 23-31.

La junioare Under 15, Viitorul Oţelul, antrenori Daciana Balaban şi Cătălina Cioaric, continuă să rămână neînvinsă după ce s-a impus cu HC Junior BB Buzău, scor final 27-21 (13-10). Gălăţencele au rulat lotul: Dinu 2 int, Sumurduc 5 int – A.Tudorache, Ştefan, Mărgărit, Apetrei 1 g, Balmuş, Homler 5 g, K.Dulcescu 1 g, Docan 5 g, Carp 11 g, Panaite 3 g, Orbeanu, Ivanov 1 g, Gherghe, Sîrghi.

ACS Lucian Bute, antrenori Nicoleta Vlad şi Bogdan Fuică, a obţinut o victorie la un scor demn de Cartea Recordurilor, scor 65-16 (34-10). Olimpicele mici au folosit lotul: Anuţi 17 int – Trif 2 g, Pîrvu 1 g, Vrînceanu , Enache 7 g, K.Mocanu 9 g, Chiriac 4 g, Dumitraşcu 4 g, Sandu 7 g, Şerban 3 g, Rolea 2 g, Toarbă 1 g, B.Mocanu 3 g, Banţă 3 g, Bodea 9 g, Lupea 11 g.

Alte rezultate: CSM Galaţi, antrenori Costel Coman şi Emil Ştefan – HC Dunărea Brăila 19-35 (10-18); CSŞ Tecuci, antrenor Ovidiu Crăciun – CSŞ Bilieşti 16-16.

La acest moment, cinci echipe gălăţene: junioare 1 de la CSM şi Bute, junioarele 2 de la Bute şi junioarele 3 de la Viitorul Oţelul şi Bute, sunt ca şi calificate pentru turneul semifinal.