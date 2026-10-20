Probleme la Revolut în România şi în alte ţări. Utilizatorii nu pot accesa aplicaţia şi întâmpină dificultăţi la plăţi

Aplicaţia Revolut se confruntă cu probleme de funcţionare de marţi dimineaţă atât în România, cât şi în numeroase alte ţări.

Serviciul financiar digital, utilizat de zeci de milioane de persoane la nivel mondial, a înregistrat întreruperi în state precum Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Statele Unite şi Australia.

Ce servicii Revolut sunt afectate

Mai mulţi utilizatori din România au semnalat dificultăţi la accesarea aplicaţiei.

În unele cazuri, pe ecran apare mesajul: „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercaţi mai târziu”.

Alţi clienţi reuşesc să intre în conturi, însă nu pot efectua anumite operaţiuni, precum schimburile valutare sau transferurile de bani între conturi.

Au fost raportate şi probleme la retragerea numerarului de la bancomate cu cardurile Revolut. De asemenea, unii utilizatori nu pot accesa servicii conectate la cardurile lor, inclusiv închirierea scuterelor electrice.

Potrivit platformei Downdetector, sute de români au început să raporteze probleme cu serviciile Revolut în jurul orei 09:00.

Ce transmite Revolut despre întreruperea serviciilor

Reprezentanţii companiei au confirmat existenţa unei întreruperi care afectează mai multe funcţionalităţi ale platformei.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcţionalităţi, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii”, a transmis Revolut marţi dimineaţă, prin intermediul unuia dintre conturile sale de pe platforma X.

Compania a precizat că echipa tehnică lucrează pentru remedierea situaţiei.

„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcţionarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulţumim pentru răbdare şi ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a mai transmis banca digitală.

Revolut are aproximativ 5 milioane de clienţi în România

La sfârşitul lunii septembrie, Revolut a anunţat că a ajuns la aproximativ 5 milioane de clienţi în România, numărul acestora fiind în continuă creştere. Potrivit companiei, România reprezintă a cincea cea mai mare piaţă a sa din Uniunea Europeană şi a şasea la nivel mondial.

„Aproape unul din trei adulţi din România foloseşte acum Revolut”, a precizat compania.

Fintech-ul britanic, care are peste 70 de milioane de clienţi retail în 40 de ţări, a intrat pe piaţa românească în mai 2018, la trei ani de la lansarea sa la nivel global.

În septembrie, compania a confirmat şi divulgarea unor informaţii sensibile ale clienţilor către o terţă parte neautorizată, în urma unor solicitări frauduloase transmise folosind un domeniu de e-mail asociat unei agenţii guvernamentale legitime.

Totodată, Revolut analizează posibilitatea unei listări la bursă, vizând o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Compania se numără printre cele mai importante afaceri europene din sectorul fintech şi îşi desfăşoară activitatea fără o reţea de sucursale bancare fizice.

Probleme şi pentru clienţii din Marea Britanie

Întreruperile au afectat şi utilizatorii din Regatul Unit. Potrivit presei britanice, numeroşi clienţi au reclamat că nu pot accesa aplicaţia, iar unele carduri au fost refuzate la casele de marcat.

Revolut, care are aproximativ 13 milioane de clienţi în Marea Britanie, a avertizat că utilizatorii ar putea întâmpina dificultăţi în folosirea aplicaţiei din cauza întreruperii serviciilor.

Mai mulţi clienţi din diferite ţări au relatat pe reţelele sociale că aplicaţia nu funcţionează, în timp ce alţii au semnalat refuzarea plăţilor cu cardul, notează publicaţia britanică The Sun.

„Tocmai am fost umilit în timp ce făceam cumpărături, iar cardurile mele sunt refuzate”, a scris un utilizator. Un alt client a povestit că a întâmpinat probleme în timpul unei vacanţe în Grecia: „Sunt în vacanţă în Grecia. Revolut nu funcţionează pe trei conturi”.

Până la restabilirea completă a serviciilor, clienţii afectaţi ar putea întâmpina dificultăţi la accesarea conturilor şi efectuarea unor operaţiuni bancare.