Cartel Alfa cere anchete la Liberty Galaţi: utilaje vândute, salarii restante şi halda de zgură subevaluată

Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa solicită anchete urgente la Liberty Galaţi, invocând posibile nereguli privind valorificarea activelor combinatului, obligaţiile fiscale şi drepturile salariaţilor. Într-o scrisoare deschisă adresată mai multor instituţii ale statului, sindicaliştii cer verificarea operaţiunilor financiare şi a modului în care sunt administrate bunurile societăţii, într-un moment în care platforma siderurgică este în continuare oprită, iar restanţele salariale se acumulează.

Cartel Alfa a transmis miercuri, 14 octombrie, o scrisoare deschisă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi, Guvern şi Ministerul Finanţelor. Sindicaliştii cer verificări cu privire la situaţia financiară a combinatului, la eventualele prejudicii aduse creditorilor şi la respectarea drepturilor angajaţilor. Scrisoarea conţine acuzaţii şi suspiciuni care, potrivit organizaţiei, trebuie lămurite de autorităţile competente.

Cartel Alfa reclamă că au crescut datoriile cu sute de milioane de euro

Potrivit informaţiilor transmise de confederaţia sindicală, obligaţiile acumulate către bugetul de stat, instituţiile financiare de stat, salariaţi şi ceilalţi creditori ar depăşi, cumulat, 420 de milioane de euro. O preocupare aparte o reprezintă impozitele şi contribuţiile sociale despre care sindicaliştii susţin că ar fi fost reţinute din sumele datorate, dar nu ar fi fost virate la buget. Cartel Alfa solicită ANAF să stabilească exact valoarea obligaţiilor fiscale, să verifice declaraţiile şi plăţile efectuate şi să ia măsurile legale pentru recuperarea banilor.

„Pe plan social, salariaţii sunt direct prejudiciaţi prin neachitarea drepturilor salariale la termenele stabilite. În plus, atragem atenţia asupra cotizaţiilor sindicale reţinute din salariile membrilor de sindicat, dar nevirate organizaţiei sindicale. Aceste sume nu aparţin angajatorului, iar destinaţia lor şi persoanele responsabile pentru nevirare trebuie verificate”, atrage atenţia organizaţia sindicală în scrisoarea deschisă.

Confederaţia solicită instituţiilor de anchetă să analizeze dacă faptele semnalate întrunesc elementele unor infracţiuni şi să stabilească eventualele responsabilităţi. Cartel Alfa invocă, între altele, legislaţia privind reţinerea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor, precum şi prevederile referitoare la fraudarea creditorilor şi gestiunea frauduloasă.

Utilaje şi materiale ar fi tăiate şi înstrăinate din combinat

Unul dintre cele mai importante puncte ale sesizării priveşte bunurile aflate pe platforma siderurgică de la Galaţi. Cartel Alfa susţine că salariaţii au semnalat tăierea şi înstrăinarea unor utilaje, piese de schimb şi materiale. Sindicaliştii cer verificarea temeiului acestor operaţiuni, a preţurilor la care sunt valorificate bunurile, a beneficiarilor şi a destinaţiei banilor încasaţi. Organizaţia solicită să se stabilească dacă tranzacţiile respectă planul de restructurare şi interesele creditorilor sau dacă, dimpotrivă, există riscul producerii unor prejudicii patrimoniului societăţii.

”Salariaţii ne-au semnalat că din combinat se taie şi se înstrăinează utilaje, piese de schimb şi materiale. Se impun verificarea temeiului acestor operaţiuni, a preţurilor de valorificare, a beneficiarilor şi a destinaţiei sumelor încasate. Este necesar să se stabilească dacă valorificarea activelor respectă planul de restructurare şi interesele legitime ale creditorilor sau dacă au fost create prejudicii patrimoniului societăţii”, afirmă reprezentanţii Cartel Alfa.

O altă problemă ridicată în document priveşte evaluarea şi folosirea drept garanţii a unor active importante, inclusiv stocurile de produse finite şi halda de zgură.

Halda de zgură, subevaluată

Pentru halda de zgură, Cartel Alfa menţionează o valoare estimată de până la 200 de milioane de euro, susţinând că aceasta contrastează cu evaluări considerabil mai mici semnalate în legătură cu procedura concordatului preventiv. Sindicaliştii cer examinarea documentelor de evaluare şi a garanţiilor constituite, inclusiv a celor asociate onorariilor administratorului concordatar.

”Salariaţii ne-au semnalat că din combinat se taie şi se înstrăinează utilaje, piese de schimb şi materiale. Se impun verificarea temeiului acestor operaţiuni, a preţurilor de valorificare, a beneficiarilor şi a destinaţiei sumelor încasate. Este necesar să se stabilească dacă valorificarea activelor respectă planul de restructurare şi interesele legitime ale creditorilor sau dacă au fost create prejudicii patrimoniului societăţii. Totodată, au fost semnalate aspecte grave privind evaluarea şi utilizarea drept garanţii a unor active importante, între care stocurile de produse finite şi halda de zgură. Pentru aceasta din urmă, în informaţiile primite este avansată o valoare estimată de până la 200 de milioane de euro, în contrast cu evaluări considerabil inferioare semnalate în legătură cu procedura concordatului. Cerem verificarea documentelor de evaluare, a constituirii garanţiilor, inclusiv a celor legate de onorariile administratorului concordatar, şi a efectelor asupra creditorilor, îndeosebi asupra creditorului bugetar”, se subliniază în document.

Critici la adresa Guvernului şi a Comitetului Interministerial

Cartel Alfa atrage atenţia şi asupra activităţii Comitetului Interministerial constituit de Guvern pentru protejarea intereselor statului în legătură cu Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA. Deşi în acest organism sunt implicaţi reprezentanţi ai instituţiilor centrale competente, confederaţia consideră că rezultatele vizibile nu corespund gravităţii situaţiei.

„Solicităm să se facă publice măsurile adoptate pentru protejarea creanţelor statului, a salariaţilor şi a patrimoniului industrial, precum şi rezultatele efective ale acestor măsuri”, se arată în document.

Cartel Alfa solicită, totodată, evaluarea eficienţei procedurii de concordat preventiv, deschise în martie 2025, în condiţiile în care producţia este oprită, iar restanţele salariale continuă să se acumuleze. În opinia sindicaliştilor, trebuie analizate cu seriozitate perspectivele reale de redresare şi respectarea planului de restructurare.

Sindicaliştii cer verificări penale şi fiscale urgente

Scrisoarea deschisă solicită instituţiilor de urmărire penală să analizeze informaţiile prezentate şi să efectueze verificări potrivit competenţelor legale. ANAF este chemată să controleze situaţia obligaţiilor fiscale, în timp ce Inspecţia Muncii şi ITM Galaţi sunt solicitate să verifice restanţele salariale şi cotizaţiile sindicale. În acelaşi timp, Guvernului i se cere să folosească instrumentele legale disponibile pentru verificarea îndeplinirii planului de restructurare şi protejarea intereselor creditorilor.

„Banii publici, drepturile muncitorilor şi viitorul industrial al României nu pot fi abandonate în lipsa unui răspuns instituţional prompt şi responsabil”, transmite organizaţia sindicală, prin preşedintele său, Bogdan-Iuliu Hossu.

Solicitările vin în contextul crizei prelungite de la Liberty Galaţi, unde oprirea producţiei, datoriile acumulate şi incertitudinea privind reluarea activităţii continuă să pună presiune asupra angajaţilor şi creditorilor. Clarificarea acuzaţiilor formulate de Cartel Alfa depinde acum de verificările instituţiilor sesizate.