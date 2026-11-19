Tribunalul Galaţi a omologat modificarea Planului de Restructurare pentru Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA, după ce creditorii celor două companii au votat în favoarea acestuia pe 6 noiembrie. Modificările aduse planului prevăd vânzarea directă la un preţ minim de 200 milioane de euro. Hotărârea instanţei reprezintă un nou pas în procedura de concordat preventiv şi permite continuarea demersurilor pentru valorificarea activelor combinatului siderurgic.

Potrivit unui comunicat transmis de conducerea Liberty, documentaţia care consemnează votul favorabil al creditorilor a fost depusă la instanţă pe 9 noiembrie, iar planul a fost astăzi, 19 noiembrie 2026, omologat de judecătorul sindic de la Tribunalului Galaţi.

Conducerea companiei consideră că decizia creează cadrul necesar pentru continuarea procesului de valorificare a activelor către un investitor care să poată relansa producţia şi să asigure dezvoltarea pe termen lung a platformei industriale de la Galaţi.

Activele combinatului, în continuare în proces de valorificare

Omologarea planului de restructurare vine în contextul în care Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products Galaţi au fost scoase împreună la vânzare, prin negociere directă, la un preţ de pornire de 200 de milioane de euro, după ce alte două licitaţii s-au soldat cu eşecuri. Un alt efect important al aprobării planului este posibilitatea obţinerii unor venituri din valorificarea stocurilor de materiale şi materii prime existente pe platformă. Banii astfel obţinuţi ar urma să fie folosiţi pentru conservarea, întreţinerea şi securizarea activelor până la finalizarea procesului de valorificare.

Măsura este importantă în condiţiile în care activitatea combinatului siderurgic este oprită, iar menţinerea în stare corespunzătoare a instalaţiilor şi echipamentelor presupune în continuare cheltuieli.

Aida Nechifor: „Decizia curţii este, pentru noi, un pas înainte”

Directorul general al Liberty Galaţi, Aida Nechifor, a transmis că omologarea planului reprezintă un progres în demersurile de protejare a platformei industriale şi de pregătire a unei eventuale relansări a producţiei.

„Decizia curţii (n.r. – Tribunalul Galaţi) este, pentru noi, un pas înainte în eforturile noastre de a proteja valoarea platformei industriale, de a menţine activele în condiţii corespunzătoare şi de a crea premisele unei relansări sustenabile a activităţii. Mulţumim siderurgiştilor pentru efort, răbdare şi profesionalism şi îi asigurăm că vom continua, alături de administatori, să îi informăm privind evoluţiile importante ale procesului de restructurare”, a spus Aida Nechifor, Director General al Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products.

Decizia judecătorului sindic nu a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată până la ora publicării acestui articol.