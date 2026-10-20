Superligă: Oțelul Galați a uitat să câștige și nu scapă de locul de baraj

Meciurile din cea de-a 12-a etape din Superligă s-au încheiat. Oțelul Galați a reușit doar o remiză pe teren propriu cu lanterna FK Csikszereda, scor final 1-1 și se menține pe locul 14, loc de baraj cu 11 puncte. Formația gălățeană condusă de Rui Duarte este în criză de puncte și va încerca să mai recupereze din terenul pierdut etapa viitoare în deplasare cu Farul Constanța.
Rezultate complete: Oțelul Galați – FK Csikszereda 1-1, Dinamo – FC Botoșani 2-0, Petrolul – Sepsi OSK 1-1, Rapid – Corvinul 2-0, UTA – CFR Cluj 1-0, U Craiova – Farul 2-0, U Cluj – FC Argeș 2-2, FC Voluntari – FCSB 1-2.
Programul celei de-a 13-a etape: vineri, 23 octombrie: FC Botoșani – Petrolul, ora 18.00, Corvinul – U Cluj, ora 21.00; sâmbătă, 24 octombrie: FK Csikszereda – FC Voluntari, ora 15.30, FC Argeș – UTA, ora 18.00, FCSB – Rapid, ora 21.00; duminică, 25 octombrie: Farul – OȚELUL GALAȚI, ora 16.00, CFR Cluj – Dinamo, ora 19.00; luni, 26 octombrie: Sepsi OSK – U Craiova, ora 20.00.