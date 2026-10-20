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    Superligă: Oțelul Galați a uitat să câștige și nu scapă de locul de baraj

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Superligă: Oțelul Galați a uitat să câștige și nu scapă de locul de baraj

Catalin RĂDULESCUSport20 octombrie 2026

Superligă: Oțelul Galați a uitat să câștige și nu scapă de locul de baraj

Meciurile din cea de-a 12-a etape din Superligă s-au încheiat. Oțelul Galați a reușit doar o remiză pe teren propriu cu lanterna FK Csikszereda, scor final 1-1 și se menține pe locul 14, loc de baraj cu 11 puncte. Formația gălățeană condusă de Rui Duarte este în criză de puncte și va încerca să mai recupereze din terenul pierdut etapa viitoare în deplasare cu Farul Constanța.

Nori plumburii în valea Țiglinei. Oțelul Galați s-a chinuit cu lanterna și nu a reușit decât o remiză. Ciucanii au jucat 20 de minute în dublă inferioritate

Rezultate complete: Oțelul Galați – FK Csikszereda 1-1, Dinamo – FC Botoșani 2-0, Petrolul – Sepsi OSK 1-1, Rapid – Corvinul 2-0, UTA – CFR Cluj 1-0, U Craiova – Farul 2-0, U Cluj – FC Argeș 2-2, FC Voluntari – FCSB 1-2.

Clasament

  1. Dinamo 29 puncte
  2. Rapid 27 p
  3. U Craiova 26 p
  4. Petrolul 20 p
  5. U Cluj 19 p
  6. FCSB 18 p
  7. Farul 17 p
  8. Corvinul 16 p
  9. CFR Cluj 16 p
  10. UTA 15 p
  11. FC Botoșani 14 p
  12. Sepsi OSK 14 p
  13. FC Argeș 12 p
  14. OȚELUL GALAȚI 11 p
  15. FC Voluntari 8 p
  16. FK Csikszereda 2 p

Programul celei de-a 13-a etape: vineri, 23 octombrie: FC Botoșani – Petrolul, ora 18.00, Corvinul – U Cluj, ora 21.00; sâmbătă, 24 octombrie: FK Csikszereda – FC Voluntari, ora 15.30, FC Argeș – UTA, ora 18.00, FCSB – Rapid, ora 21.00; duminică, 25 octombrie: Farul – OȚELUL GALAȚI, ora 16.00, CFR Cluj – Dinamo, ora 19.00; luni, 26 octombrie: Sepsi OSK – U Craiova, ora 20.00.

Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Sunt dezamăgit. Nu am fost într-o formă bună, nici fizic, dar nici mental”
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