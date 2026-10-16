Amenzi uriașe pe șantierele din Galați: Firme sancționate de ITM pentru muncă la negru și schele periculoase

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galați a aplicat amenzi în valoare totală de 149.000 de lei în urma unei ample campanii de control derulate în trimestrul al treilea din 2026 pe șantierele de construcții din județ. Inspectorii de muncă au luat la puricat zeci de firme din domeniul clădirilor, geniului civil și lucrărilor speciale, vizând atât respectarea legislației muncii, cât și normele de securitate și sănătate.

În domeniul relațiilor de muncă, controalele efectuate la 25 de angajatori au scos la iveală 41 de neconformități. Inspectorii au descoperit trei persoane care munceau fără forme legale la doi angajatori diferiți, aplicând în aceste cazuri amenzi drastice în cuantum de 120.000 de lei. Pe lângă munca nedeclarată, autoritățile au mai sancționat nerespectarea timpului de lucru și înregistrarea eronată a datelor în aplicația REGES ONLINE.

Pe partea de securitate și sănătate în muncă (SSM), verificările au vizat 26 de angajatori, fiind aplicate 19 sancțiuni, printre care și 6 amenzi în valoare de 22.500 de lei. Principalele abateri au vizat riscurile majore de accidentare: muncitorii de la înălțime nu foloseau echipamentul de protecție, schelele utilizate erau nesigure, iar măsurile împotriva pericolului de electrocutare lipseau în unele cazuri.

De asemenea, angajatorii au fost sancționați pentru că nu au controlat dacă salariații poartă echipamentele din dotare și pentru instruirea insuficientă a personalului.