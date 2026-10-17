Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Sunt dezamăgit. Nu am fost într-o formă bună, nici fizic, dar nici mental”

Oțelul Galați nu se regăsește și a ajuns la al 6-lea meci consecutiv fără victorie. La primul joc pe teren propriu cu Rui Duarte pe bancă, roș-alb-albaștrii au remizat cu lanterna FK Csikszereda, scor final 1-1.

Rafael Brito a deschis scorul în min. 23, iar oaspeții au egalat prin Kukovac în min. 53. Ciucanii au terminat meciul în 9 oameni, după ce Vukovic (min. 73) și Kukovac (min. 77) au fost eliminați.

După 12 etape, Oțelul Galați acumulează 11 puncte și va juca următorul meci în deplasare duminică, 25 octombrie, de la ora 16:00, cu Farul Constanța.

„Sunt dezamăgit! Am început foarte bine, în special în primele 30 de minute. Am jucat bine, am marcat, am câștigat mingea. Dar, începutul din repriza secundă a fost un dezastru! I-am lăsat să joace, nu am presat, iar încrederea adversarilor a crescut și au marcat. Apoi, cu doi oameni în plus, ar fi trebuit să avem mai multe șanse de a marca. Nu am fost limpezi în acțiunile noastre. Nu am luat cele mai bune decizii.

Sunt dezamăgit. Statistica spune că am fost mai buni, dar nu am fost într-o formă bună, nici fizic, dar nici mental. Când nu faci pressing, apare suferința! Problema fizică nu este așa mare. Problema de mentalitate este. Ne-am retras prea devreme, după ce am marcat. Am mai avut 3 mari șanse să marcăm, dar trebuia să avem mult mai multe ocazii”, a concluzionat antrenorul Rui Duarte.