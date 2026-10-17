Patru profesori ai Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în topul mondial al cercetătorilor

Patru cadre didactice de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG) se regăsesc în clasamentul internaţional Top 2% Scientists – 2026, care evidenţiază cercetătorii cu un impact ştiinţific important la nivel mondial.

Recunoaşterea vizează activitatea unor profesori din domenii precum energia, chimia analitică şi ştiinţa materialelor. Cei patru profesori titulari incluşi în clasament sunt Spiru Paraschiv, Constantin Apetrei, Liliana Rusu şi Antoaneta Ene, ale căror contribuţii ştiinţifice acoperă arii de cercetare diferite.

Cine sunt cercetătorii gălăţeni incluşi în clasament

Potrivit informaţiilor publicate de universitate, cei patru profesori sunt evidenţiaţi pentru activitatea desfăşurată în următoarele domenii:

Conf. univ. dr. ing. Spiru Paraschiv – tehnologii strategice şi emergente, respectiv energie;

Prof. univ. dr. habil. Constantin Apetrei – chimie, cu specializare în chimie analitică;

Prof. univ. dr. ing. Liliana Rusu – inginerie şi energie;

Prof. univ. dr. habil. Antoaneta Ene – fizică şi astronomie, cu specializare în ştiinţa materialelor.

Prezenţa celor patru profesori în clasament aduce în atenţie activitatea de cercetare desfăşurată la universitatea gălăţeană şi contribuţiile specialiştilor săi în domenii ştiinţifice cu aplicabilitate variată.

Cum este evaluată performanţa cercetătorilor

Clasamentul Top 2% Scientists se bazează pe indicatori bibliometrici, utilizaţi pentru a evalua impactul activităţii ştiinţifice. Analiza ia în calcul atât rezultatele acumulate de-a lungul întregii cariere, cât şi contribuţiile cercetătorilor într-un anumit an. Astfel de evaluări oferă o perspectivă asupra vizibilităţii lucrărilor ştiinţifice şi a influenţei acestora în comunitatea academică internaţională.