Operațiunea JUPITER la Galați: Țigări, alcool și materiale pirotehnice confiscate în urma unor percheziții. Doi bărbați au fost reținuți

Polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Galați au reținut doi bărbați de 52 și 59 de ani, din municipiul Galați, în urma a cinci percheziții domiciliare desfășurate pe data de 5 noiembrie 2026. Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii naționale JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Cercetările în acest caz vizează săvârșirea infracțiunii de deținere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător.

În urma descinderilor din județul Galați, oamenii legii au descoperit și indisponibilizat o serie importantă de bunuri susceptibile să provină din contrabandă:

Aproximativ 39.000 de țigarete

Aproximativ 110 litri de alcool

Aproximativ 12.000 de lei

130 de articole pirotehnice din categoria P1

din categoria P1 Cinci baterii de articole pirotehnice din categoria F2

Toate bunurile au fost indisponibilizate în vederea continuării anchetei, iar cei doi bărbați au fost introduși în arest pentru 24 de ore, după administrarea probatoriului.