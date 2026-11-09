Macara de 120 de tone, trimisă de la Galați pentru a debloca dezastrul feroviar din gara Dornești

O macara feroviară de mare tonaj, cu o capacitate de 120 de tone, a fost îndrumată de urgență de la Galați către stația CF Dornești pentru a interveni în urma unui grav incident feroviar. Echipele speciale lucrează contracronometru pentru ridicarea și repunerea pe șină a materialului rulant, dar și pentru eliberarea liniilor blocate de vagoanele avariate.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. a informat că operațiunile de intervenție de la fața locului au continuat intens. În primă fază, personalul operatorului de marfă s-a concentrat pe strângerea și reîncărcarea cerealelor împrăștiate din vagoanele afectate, o activitate critică ce va continua până la recuperarea completă a mărfii și eliberarea zonei.

Macaraua de 120 de tone sosită de la Galați a fost deja poziționată și calată la linia 3, reușind în cursul ultimelor manevre să ridice unul dintre vagoanele deraiate.

Misiunea feroviarilor continuă pentru finalizarea lucrărilor de tăiere a altor două vagoane grav avariate, o procedură obligatorie pentru ca acestea să poată fi îndepărtate din zonă. De asemenea, sunt prevăzute operațiuni complexe pentru repunerea pe șine a locomotivei, care a fost grav afectată în timpul deraierii.

În ciuda amplorii incidentului, traficul feroviar este menținut în siguranță. Circulaţia trenurilor se desfăşoară în continuare pe linia 1, cu ecartament normal, precum şi pe liniile 6 şi 7, care au ecartament larg. Reprezentanții CFR S.A. au anunțat că vor transmite noi actualizări pe măsură ce operațiunile de la fața locului vor progresa.

Amintim că întregul incident a pornit după ce un grup de 19 vagoane de marfă s-a pus în mișcare necontrolat din stația CF Vicșani și a ajuns în stația Dornești, unde a provocat o coliziune violentă. În urma impactului puternic, o locomotivă și șase vagoane au deraiat, iar trei dintre ele s-au răsturnat, lovind inclusiv un vagon-cisternă gol aflat pe o linie alăturată. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată.