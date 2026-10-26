Galați: DJ 240 se lărgește la 8 metri și se pregătește de asfaltare la Negrilești

Consiliul Județean Galați desfășoară ample lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere pe drumul județean DJ 240, pe tronsonul care traversează localitatea Negrilești.

Investiția face parte dintr-un program extins derulat de autoritățile județene pe mai multe segmente de drum, având ca scop principal îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic.

„Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 240 sunt în plină desfășurare, proiectul fiind esențial pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere în zonă”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Proiectul de infrastructură prevede transformări majore pentru acest tronson de drum, printre care lărgirea căii rutiere la o lățime de 8 metri.

De asemenea, investiția include amenajarea de trotuare pietonale, realizarea șanțurilor destinate scurgerii apelor pluviale, construirea de podețe pentru asigurarea accesului în gospodăriile localnicilor și refacerea completă a sistemului de semnalizare rutieră.

În această perioadă, echipele de muncitori lucrează în teren la așternerea stratului de piatră spartă, o etapă tehnică premergătoare asfaltării.

Conform graficului de execuție, următoarea fază a proiectului din comuna Negrilești va consta în turnarea primului strat de asfalt pe tronsonul modernizat.

Sursa foto: Facebook / Costel Fotea