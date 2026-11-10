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    Atenție, gălățeni! Trei trasee de autobuz sunt deviate din cauza lucrărilor de pe bulevardul Coșbuc

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Atenție, gălățeni! Trei trasee de autobuz sunt deviate din cauza lucrărilor de pe bulevardul Coșbuc

Cătălin Mihai MOGAComunitate10.11.2026

Transurb Galaţi anunţă modificări ale graficelor de circulaţie pentru mai multe trasee

Primăria municipiului Galați anunță modificări în programul de transport public local. Începând de miercuri, trei linii de autobuz vor circula pe rute ocolitoare, măsura fiind luată ca urmare a restricțiilor rutiere impuse pentru executarea lucrărilor de modernizare de pe bulevardul George Coșbuc.

„Primăria municipiului Galați informează că, în urma instituirii măsurii de închidere a traficului rutier pe tronsonul cuprins între str. Brăilei și str. Tecuci, în perioada 11 noiembrie 2026 – 6 februarie 2027, survin următoarele modificări în programul de transport public”, se arată în comunicatul oficial al instituției.

Potrivit municipalității, modificările de rute sunt următoarele:

  • Traseul 23 (Auchan – Shopping City) va fi deviat de la Inelul de Rocadă pe b-dul Siderurgiștilor – b-dul 1 Decembrie 1918 – str. Aurel Vlaicu – b-dul George Coșbuc, atât la tur, cât și la retur;
  • Traseul 24 (Damen – Shopping City), de la intersecția str. Brăilei cu b-dul George Coșbuc, va fi deviat pe str. Brăilei – str. Constructorilor – str. Gheorghe Doja – str. Nae Leonard, atât la tur, cât și la retur (pe retur va efectua și stațiile „Țiglina I” și „Țiglina II”);
  • Traseul 34 (Intfor – Micro 13B), de la intersecția str. Brăilei cu b-dul George Coșbuc, va fi deviat pe str. Brăilei – str. Constructorilor – str. Gheorghe Doja – str. Nae Leonard – str. Basarabiei – b-dul George Coșbuc, atât la tur, cât și la retur (pe retur va efectua și stațiile „Țiglina I” și „Țiglina II”).
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