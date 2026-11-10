Descinderi de proporții în județul Galați: 52 de percheziții domiciliare în cadrul Operațiunii JUPITER

O acțiune de amploare a structurilor de poliție a avut loc pe raza întregului județ Galați, fiind vizate zeci de persoane suspectate de deținere ilegală de armament. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat zeci de arme deținute fără drept.

Oamenii legii din structurile speciale au descins la zeci de adrese în cadrul unei ample campanii naționale împotriva criminalității.

„În perioada 2-7 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare 52 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Galați, într-un număr de 9 dosare penale în care se efectuează cercetări față de 36 de persoane”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, acțiunea fiind parte dintr-un efort concentrat de combatere a infracționalității la nivel județean.

Toate aceste descinderi succesive au la bază suspiciuni grave privind nerespectarea legislației stricte care reglementează regimul armelor pe teritoriul României.

„Cauzele penale vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, potrivit IPJ Galați, anchetatorii strângând probe solide în cele nouă dosare penale aflate în lucru pentru a demonstra activitatea infracțională a celor 36 de suspecți vizați.

Arsenal descoperit la percheziții

În urma verificărilor amănunțite efectuate în imobilele percheziționate, polițiștii au reușit să descopere și să scoată de pe piața neagră un număr însemnat de pistoale și puști periculoase.

„În urma perchezițiilor au fost descoperite 32 de arme neletale cu aer comprimat, deținute fără drept, și 5 replici de arme airsoft”, se specifică în informarea Poliției, întregul arsenal fiind indisponibilizat imediat în vederea continuării cercetărilor și a expertizării tehnice.

Întreaga desfășurare de forțe de pe raza județului face parte dintr-o strategie mult mai amplă pusă în mișcare de cele mai importante structuri judiciare din țară.