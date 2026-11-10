Spectacol total la fileu: CSM Arcada Galaţi a strălucit în faţa Stelei

Partida programată luni seara la Sala Sporturilor „Dunărea”, între CSM Arcada Galaţi și Steaua Bucureşti, a încheiat cea de-a 4-a etapă a Diviziei A1 la volei masculin. La prima vedere, se anunţa un derbi de tradiţie din voleiul masculin românesc, între două echipe de top naţional şi internaţional de mulţi ani. Practic, situaţia a fost cu totul alta.

Echipa gălăţeană, condusă de pe bancă de Răzvan Tănăsescu şi Djordje Pejic, a uitat repede înfrângerea din runda precedentă de la Braşov, a intrat foarte motivată pe teren, şi-a surprins adversara la toate capitolele şi a obţinut o victorie concludentă. Doar primul set a fost echilibrat până la un punct, după care Weber, Bala, Iereschenko & Co. au turat motoarele la maxim şi au sprintat spre o victorie mai scurtă chiar decât se aşteptau cei mai optimişti suporteri.

Rezultat final: CSM Arcada Galaţi – Steaua Bucureşti 3-0 (20, 14, 18).

Formula folosită: Krzic 7 puncte, Weber 14 p., Iereschenko 10 p., Stalekar 4 p., Kubicki 2 p., Bala 9 p. – Kosinski, libero. Au mai jucat: Butnaru 2 p., Bratu, Runcan 3 p., Lopez 1 p., De Bairros 1 p., Calciu 1 p. Nu a fost folosit liberoul Cristudor.

După 4 etape, podiumul clasamentului se prezintă astfel:

Dinamo Bucureşti – 11 puncte; SCM U Craiova – 10 p.; CSM Arcada Galaţi – 9 p.

Echipa gălăţeană va juca etapa viitoare sâmbătă, 14 noiembrie, în deplasare cu Unirea Dej.

Sursa foto: Sportul Ilustrat